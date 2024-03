Futsal B. La Virtus Romagna si divora anche le venete dell’Hurricane

Non perde più un colpo la Virtus Romagna. Le biancorosse continuano la marcia inarrestabile lasciando senza punti anche l’Hurricane penultimo della classe (4-0). Quattro centri importanti quelli che portano le firme di Carta, Lombardelli e Comandini (doppietta per lei). Un successo che permette alla squadra di Massimiliano Spada di incrementare il vantaggio sulla L84 Torino, sconfitta sul campo dell’Infinity e prima inseguitrice delle romagnole per l’ultimo posto in zona playoff. Ma la Virtus ha la possibilità di scalare qualche altra posizione in classifica, a un solo passo dallo Jasnagora e a cinque dall’Athena Sassari terza della classe.

Futsal B. Girone A (18ª giornata): Mediterranea-Athena Sassari 7-3, Villaguardia-Jasnagora 3-6, Hurricane-Virtus Romagna 0-4, Infinity-L84 Torino 5-1, Polisportiva 1980-Pero 4-6. E’ rimasto a riposo il Bagnolo.

Classifica: Mediterranea 48; Pero 40; Athena Sassari 35; Jasnagora 31; Virtus Romagna 30; L84 Torino 24; Infinity 23; Villaguardia 13; Polisportiva 1980 11; Hurricane 5; Bagnolo 1.