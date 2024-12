Futsal. Biancorossi, sfumano i quarti di Coppa Italia

Concluso il girone d’andata in campionato, al Rimini serviva una vittoria per qualificarsi ai quarti di finale della fase regionale di Coppa Italia, ma purtroppo contro l’Inedit, già sconfitto 2-1 all’esordio in campionato, arriva uno 0-2 interno. La partita si decide nel finale del primo tempo: al 23’ Timpani sbaglia un rigore e sull’azione successiva Migliori porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa i biancorossi non riescono a realizzare il gol del pareggio, anzi arriva il raddoppio ospite con Fumia. Vittoria sfumata e insieme a lei la qualificazione. Rimini: Ciappini, Muratori, Caputi, Fabbri, Akbaribaseri, Oddone, Vitali, Timpani, Carbonari, Sabir, Cerquetella, Gabrielli. All.: Screti. Inedit: Bianchi, D’Aniello, Olkama, Migliori, Fumia, Ruggiero, Varieta, Duca, Ruffilli, Cimmarusti, Solmi. Reti: 24’ pt Migliori, 23’ st Fumia.