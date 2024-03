Futsal C1. I biancorossi di Monesi sprofondano in serie C2

Sarebbe servita una vittoria per potersi giocare la salvezza negli scontri diretti delle ultime due giornate contro Rossoblu Imolese e Montale, entrambi usciti con tutti i punti in tasca dall’ultimo turno di campionato. Per il Calcio a cinque Rimini, invece, è arrivata una sonora sconfitta sul campo del Baraccaluga (7-2) che significa retrocessione in serie C2. Con qualche giornata d’anticipo e con tanta amarezza. La partita si è messa subito male per i ragazzi di Monesi (ieri squalificato) a causa della rete di Sampayo, dopo meno di 3 minuti. Vitali trova il pari, ma una doppietta di Elghachi in 19 secondi ipoteca poi il match per il Baraccaluga, che già chiude il primo tempo sul 3-1. Nell’intervallo all’orecchio dei riminesi giungono i risultati sugli altri campi. Le dirette concorrenti hanno messo il piede sull’acceleratore e al Rimini non resta che fare altrettanto per cercare di salvarsi. Ma la teoria non è esattamente come la pratica. Perché il Baraccaluga è capace di allungare ancora con Mello. Ci prova poi Tonini a riaprire il match quando mancano 11 minuti dalla fine. Ma dopo appena 12 secondi è ancora Sampayo a spegnere le ambizioni riminesi. Arrotondando ancora di più il risultato, da lì alla fine della gara, con la seconda rete messa a segno da Mello e la terza di Sampayo. Insomma, una giornata da dimenticare. Come, in realtà, è stata da dimenticare tutta questa travagliata stagione biancorossa che si è conclusa in anticipo con un addio alla categoria.

Baraccaluga: Barani, Sampayo, Bersani, Arabia, Crisci, Mello, Elghachi, Farsinelli, Molinari, Silvano, Franca, Iwayama. All.: Tagliavini.

Calcio a cinque Rimini: Ciappini, Muratori, Caputi, Celli S., Marino, Screti, Vitali, Rezaeikohan, Gemmani, Tonini, Cecchini I., Gabrielli. All.: Monesi.

Futsal C1 (20ª giornata): Aposa Bologna-Rossoblu Imolese 2-5, Calcio a cinque Forlì-Equipo Crevalcore 4-1, Due G Parma-X Martiri 2-3, Mernap Faenza-Polisportiva Villafontana 4-2, Montale-Futsal Sassuolo 6-4, Baraccaluga-Calcio a cinque Rimini 7-2. Classifica: Mernap Faenza 50; Polisportiva Villafontana 45; Futsal Sassuolo 39; X Martiri 37; Equipo Crevalcore 32; Calcio a cinque Forlì 28; Baraccaluga 25; Aposa Bologna 24; Due G Parma 19; Montale 17; Rossoblu Imolese 16; Calcio a cinque Rimini 9.