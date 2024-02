Futsal C1. I biancorossi lasciano tutto anche all’Equipo Crevalcore

Ha lasciato tutto il bottino anche sul campo dell’Equipo Crevalcore il Calcio a cinque Rimini che continua a navigare all’ultimo posto in classifica, ora in solitaria, dopo il successo del Montale sul Rossoblù Imolese. In Emilia i biancorossi di Monesi vanno a bersaglio quattro volte, chiudendo addirittura in vantaggio la prima frazione. Ma nella ripresa il Crevalcore fa valere tutta la propria forza (sin qui gli emiliani hanno messo insieme ben 23 punti in più rispetto agli emiliani) ribaltando il risultato nella ripresa e prendendosi tutto. Per la squadra di mister Monesi sono andati a bersaglio Rezaeikohan (doppietta per lui), Marino e Caputi. Per la squadra riminese si tratta della 13esima sconfitta della stagione in 16 gare sin qui disputate. Una stagione a dir poco deludente quella dei biancorossi che sono riusciti a racimolare soltanto sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio. Troppo poco per pensare alla salvezza. È chiaro che da qui al termine della stagione il Calcio a cinque Rimini dovrà provare a cambiare marcia. A partire dai novanta minuti del prossimo turno sul campo contro il Mernap Faenza. Anche se, contro i ’cugini’ romagnoli primi della classe, in condominio con la Polisportiva Villafontana, ai biancorossi servirà una vera e propria impresa per non uscire dal parquet ancora una volta a mani vuote. La lotta per il primo posto, infatti, è piuttosto accesa e le prime due forze del girone unico viaggiano sin qui veramente con pochi inciampi lungo il percorso. Per entrambe, Mernap Faenza e Polisportiva Villafontana, dodici vittorie, due pareggi e due sconfitte. Entrambe, lo scorso turno, hanno messo in tasca i tre punti. Il Mernap Faenza non ha lasciato scampo al Due G Parma, mentre il Villafontana si è divorato il Baraccaluga.

Futsal C1 (16ª giornata): Equipo Crevalcore-Calcio a cinque Rimini 6-4, Calcio a cinque Forlì-Aposa Bologna 1-3, Due G Parma-Mernap Faenza 1-3, Montale-Rossoblu Imolese 5-3, Baraccaluga-Polisportiva Villafontana 3-5, Futsal Sassuolo-X Martiri 6-3.

Classifica: Polisportiva Villafontana, Mernap Faenza 38; Futsal Sassuolo 34; X Martiri, Equipo Crevalcore 31; Aposa Bologna 20; Due G Parma 19; Baraccaluga, Calcio a cinque Forlì 18; Montale, Rossoblu Imolese 10; Calcio a cinque Rimini 7.