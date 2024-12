Futsal C1. I biancorossi si prendono il derby. Battuto lo Young Santarcangelo

Si veste di biancorosso il derby della nona giornata nel campionato di C2. Il Calcio a cinque Rimini si prende tutto al ’Mazzola’ contro lo Young Santarcangelo (6-4). A passare in vantaggio sono i padroni di casa con una punizione di Gobbi che sorprende Carbonari, ma i biancorossi reagiscono immediatamente e ribaltano il risultato con le reti di Cerquetella e Timpani. Nel primo tempo il Rimini non rischia quasi mai e allunga nel finale ancora con Cerquetella e Gabrielli. Nel secondo tempo lo Young Santarcangelo alza i giri e riesce a portarsi sul 3-4 con i gol di Ceccaroni e Boschetti, ma i biancorossi non si lasciano intimorire e sono lucidi nello sfruttare gli spazi lasciati dallo Young e chiudere la gara con Vitali e Muratori. Nel finale il quarto gol del Young Santarcangelo con la doppietta di Gobbi. Con il successo nel derby la squadra biancorossa raggiunge proprio i clementini a quota 11 in classifica, ancora qualche passo indietro rispetto al terzetto che comanda il girone composto dalle capolista Team Molinella e Sporting Bagnacavallo con il solo Sporting Valsanterno capace di tenere il passo, staccato di quattro punti. Il derby della nona giornata ha chiuso il girone d’andata e anche il 2024 in campo. Considerando che la prima partita del girone di ritorno si giocherà sabato 18 gennaio. Qualche mese per ricaricare le batterie e iniziare a preparare un girone di ritorno che si preannuncia avvincente, soprattutto nella parte alta della classifica. Il Rimini inizierà il 2025 sul campo della Polisportiva 1980, mentre lo Young Santarcangelo sarà di scena in casa contro il Città del Rubicone.

Futsal C2. Girone B (9ª giornata): Team Molinella-Città del Rubicone 4-1, Polisportiva 1980-Inedit 4-1, Young Santarcangelo-Calcio a cinque Rimini 4-6, Sporting Bagnacavallo-Santa Sofia 8-0. A riposo lo Sporting Valsanterno.

Classifica: Team Molinella, Sporting Bagnacavallo 21; Sporting Valsanterno 17; Calcio a cinque Rimini, Young Santarcangelo 11; Polisportiva 1980 10; Santa Sofia 7; Città del Rubicone 5; Inedit 0.

Prossimo turno (sabato 18 gennaio): Polisportiva 1980-Calcio a cinque Rimini, Team Molinella-Santa Sofia, Sporting Valsanterno-Inedit, Young Santarcangelo-Città del Rubicone. A riposo lo Sporting Bagnacavallo.