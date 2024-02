Futsal C1. La squadra di mister Monesi rompe il digiuno a Sassuolo

Insperato e quindi accolto con grande entusiasmo. Il Calcio a cinque Rimini interrompe il digiuno di punti dopo sette sconfitte consecutive pareggiando (8-8) in casa della terza in classifica, il Futsal Sassuolo. Un punto che dà coraggio, ma che non cambia la situazione in classifica per i biancorossi ultimi del girone. Infatti, le avversarie dirette per i playout (Montale e Rossoblu Imolese) vincono rendendo amaro il pareggio di Sassuolo e più lontana la possibilità di accedere ai playout, che oggi distano 5 punti. Resta la buona prova in Emilia. Subita la rete in apertura del veterano Antonietti, i ragazzi di Monesi si riscattano con Muratori, Rezaeikohan e Screti. Ancora Antonietti accorcia le distanze, ma sul 2-3 vengono espulsi i locali Naimo e Quaye, così i biancorossi, in doppia superiorità numerica, segnano con Screti. A questo punto la partita gira in chiave negativa per il Rimini.com, che in superiorità numerica (di un uomo) subisce il 3-4 di Ruini. Ci pensa poi il solito Antonietti a portare le squadre in parità al riposo (4-4). Nella ripresa botta e risposta, con reti biancorosse di Simone Celli, Lorenzo Cecchini (al rientro dopo un lungo infortunio) e Rezaeikohan, con il Rimini.com che fallisce ben due tiri liberi sul 7-6 e raggiunge il pari definitivo a 6 secondi dalla fine con un autogol propiziato da un ottimo Rezaeikohan. E’ festa grande sul parquet della terza della classe per la squadra di Monesi, almeno prima di conoscere i risultati sugli altri campi.

Futsal Sassuolo: Bovolenta, Ruini, Gazzadi, Vitor Pureza, Naimo, Antonietti, Quaye, Terranova, Candeloro, Greghi, Zanicchi, Antuofermo.

Rimini.com: Ciappini, Muratori, Rezaeikohan, Celli S, Screti, Cecchini I, Vitali, Timpani, Gemmani, Tonini, Zanotti, Favero. All.: Monesi.

Futsal C1 (18ª giornata): Calcio a cinque Forlì-Polisportiva Villafontana 4-4, Due G Parma-Rossoblu Imolese 1-3, Mernap Faenza-Aposa Bologna 3-1, Montale-X Martiri 6-0, Baraccaluga-Equipo Crevalcore 6-5, Futsal Sassuolo-Calcio a cinque Rimini 8-8. Classifica: Mernap Faenza 44; Polisportiva Villafontana 42; Futsal Sassuolo 38; X Martiri 34; Equipo Crevalcore 31; Aposa Bologna 23; Calcio a cinque Forlì 22; Baraccaluga 21; Due G Parma 19; Montale, Rossoblu Imolese 13; Calcio a cinque Rimini 8.