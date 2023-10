Futsal C1. Riminesi a caccia del riscatto

Lasciare l’ultimo posto. E’ questo l’obiettivo del Calcio a cinque Rimini che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) torna al Flaminio per affrontare il Futsal Sassuolo. Appuntamento sicuramente non semplice per la squadra di mister Monesi che contro gli emiliani terzi della classe oggi ritrova Tonini, dopo lo stop per infortunio, ma dovrà rinunciare a capitan Timpani.

Futsal C1 (7ª giornata): Equipo Crevalcore-Baraccaluga, X Martiri-Montale, Aposa Bologna-Mernap Faenza, Calcio a cinque Rimini-Futsal Sassuolo, Rossoblu Imolese-Due G Parma, Polisportiva Villafontana-Calcio a cinque Forlì.

Classifica: Mernap Faenza 18; X Martiri 16; Futsal Sassuolo, Polisportiva Villafontana 11; Due G Parma, Baraccaluga, Rossoblu Imolese 7; Equipo Crevalcore, Calcio a cinque Forlì, Aposa Bologna 6; Montale, Calcio a cinque Rimini 4;