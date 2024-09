Futsal C2. Rimini, ultimo colpo. Arriva Carbonari

Primi allenamenti e ultimi colpi di mercato per il Calcio a cinque Rimini. Che nei giorni scorsi ha completato la rosa con l’ingaggio, in prestito dai Grifoni (serie A2) di Dario Carbonari. I biancorossi hanno completato, così, il pacchetto dei portieri con Carbonari che andrà ad affiancarsi a Ciappini e Gemmani. E, intanto, la truppa di mister Screti da qualche giorno ha iniziato ad allenarsi sul campo dei Salesiani. Giocando anche la prima amichevole del nuovo corso. Al Flaminio, giovedì sera i biancorossi si sono allenati con il Pennarossa, squadra sammarinese allenata dall’ex tecnico del Rimini, Gabriele Monesi. E’ finita con nove gol realizzati dai biancorossi di casa con la squadra della Repubblica andata a bersaglio una sola volta. Un buon inizio per la formazione riminese in attesa dei primi impegni ufficiali della nuova stagione.