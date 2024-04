Futsal Euro 2026. San Marino cede all’Austria e ora si gioca tutto con la Bulgaria

Secondo impegno in poco più di ventiquattro ore per la Nazionale di futsal di San Marino che,

dopo il pareggio al debutto con Israele (1-1), lascia tutto all’Austria, ma non senza avere combattuto (3-1). Austria padrona di casa e vincente di misura all’esordio con la Bulgaria (1-0). Lo 0-0 maturato nel precedente incontro di giornata tra Bulgaria e Israele, regala un match point ai mitteleuropei, certi della qualificazione al Main Round in caso di successo sui titani. Quindi, l’Austria inizia da subito a spingere sull’acceleratore e passa con Jatic. Di Steinwandter nella ripresa il gol del raddoppio, ma non della tranquillità considerando che i biancazzurri della Repubblica riescono a rifarsi sotto con Moretti. Poi, nel finale, è ancora Steinwandter a metterci una pietra sopra. L’Austria va dritta al main round come prima classificata. San Marino si giocherà il secondo posto nell’ultima giornata, quando affronterà la Bulgaria in un incontro che entrambe avranno l’obbligo di vincere per cercare la qualificazione al turno successivo.