Futsal Euro 2026. Titani in partenza per l’Austria. Primo scoglio il quotato Israele

Tutto è quasi pronto. La Nazionale sammarinese di futsal è prossima alla partenza per Eisenstadt, in Austria, dove questa settimana gli occhi saranno tutti puntati sul turno preliminare di qualificazione agli Europei 2026 che si terranno in Lituania e Lettonia. I ragazzi di Roberto Osimani partiranno domani alla volta della località austriaca e la

prima sfida del gruppo B sarà giovedì alle 14 contro Israele. Il giorno seguente, venerdì, subito una nuova battaglia contro i padroni di casa dell’Austria (calcio d’inizio alle 18) mentre l’ultima partita è in programma domenica alle 14 contro la Bulgaria. Al termine del turno preliminare saranno le prime due classificate di ogni girone ad accedere alla fase principale di qualificazione, il main round che si svolgerà in Lettonia e Lituania dal 18 gennaio all’8 febbraio 2026. Un girone di ferro, quello dei titani, e a dirlo sono i numeri: tre teste di serie su quattro (Israele, Bulgaria e San Marino), insieme all’Austria, seconda di rendimento rispetto a Gibilterra che tanto del suo ranking lo deve allo scontro diretto vinto due anni fa con San Marino (2-1) ad Amburgo. "Da quando guido la Nazionale di San Marino – è il commento del ct – è per certo il sorteggio più duro cui siamo andati incontro. In effetti è sufficiente vedere il ranking di ogni nostro avversario per rendersi conto che abbiamo incrociato il meglio, o il peggio, che l’urna avesse da offrire". Per arrivare a questo appuntamento nella migliore condizione possibile, appena qualche settimana fa, i titani si sono allenati in amichevole contro l’Irlanda del Nord. Nella precedente campagna continentale, i biancazzurri del rimbalzo controllato, sempre guidati da Roberto Osimani, fecero segnare il miglior risultato di sempre per una selezione nazionale sammarinese. In Bulgaria, infatti, ottennero la qualificazione ai playoff dove, in piena pandemia, incrociarono la Danimarca cedendo di misura. I convocati: Fabio Belloni (Murata), Danilo Busignani (Fiorentino), Andrea Ceccoli (Fiorentino), Andrea Ercolani (Eta Beta Football), Andrea Franciosi (La Fiorita), Daniele Maiani (Fiorentino), Alex Mattioli (Murata), Matteo Moreti (Murata), Elia Pasqualini (Folgore), Jacopo Pazzini (San Marino Academy), Mattia Protti (Fiorentino), Samuel Toccaceli (Tre Fiori), Luca Zafferani (Fiorentino).