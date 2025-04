Futsal Massa vince in extremis contro Virtus Maremma e si conferma ai playoff

Virtus Maremma

4

Futsal Massa

5

CSS VIRTUS MAREMMA: Ammalati, El Ammar, Pagano, Pasquini A., Pasquini L., Pucci, Sili, Simone, Villano. All. Righini.

FUTSAL MASSA: Bertipagani, Vannucci, Vignali, Gazzoli, Menchini, Ammannati, Mussi, Giovannetti. All. Aliboni.

Arbitro: Gabelloni di Viareggio.

Marcatori: Pagano (VM), Villano (VM), El Ammar (VM), Sili (VM); Ammannati 2 (FM), Mussi 2 (FM), Giovannetti (FM).

GROSSETO – Successo in extremis per il Futsal Massa che venerdì scorso ha espugnato il Palazzetto La Bombonera. Contro la Virtus Maremma, penultima in classifica nel girone A del campionato di Serie C2, sono stati determinanti i gol negli ultimi minuti di Ammannati e Mussi. Grazie a questa affermazione la squadra del tecnico Giacomo Aliboni si è confermata al quinto posto.

Stasera alle Colline Massesi gli apuani disputeranno l’ultima gara della regular season contro la Polisportiva Slac che li sopravanza in classifica di 3 punti. Ci sarà voglia di rivalsa vista la netta sconfitta patita all’andata (2-7). In ogni caso il Futsal Massa è già sicuro di partecipare ai playoff che con la nuova formula coinvolgono le squadre classificate dal secondo al sesto posto.