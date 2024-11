Futsal. MC regge soltanto un tempo. Ko con l’Elledì, playout più vicini

Regge per un tempo il Modena Cavezzo, sconfitto nel finale 7-5 in casa nell’8^ giornata di Serie A2 Elite dall’Elledì quarto della classe: ora col successo del Cesena sul fanalino Verona i playout per la squadra di Nunzio Checa (foto), quart’ultima, distano solo un punto. Sotto dopo 3’ su punizione, pareggia Martinez, poi l’immarcabile pivot Cerbone porta i piemontesi sul 3-1, ma Dudu Costa e Martinez trovano il 3-3 del riposo. A inizio ripresa ancora Martinez firma il sorpasso gialloblù, ma è un’illusione e in 4’ appena Cerbone, Sandri, ancora Cerbone (cinquina per lui) e Vincenti scrivono il 7-4, accorciato da Dudu Costa a 9’ dalla fine. In Serie C1 (9^ giornata) la Pro Patria San Felice piazza la terza vittoria di fila con l’8-4 sull’Aposa e vola in vetta a +2, sfruttando il ko 5-4 del Baraccaluga a Parma: scappati sul 2-1 con Salerno ed El Madi dopo il ko di Guerra, i giallorossi vanno sotto 4-2 ma la ribaltano prima del riposo grazie a Salerno (rigore e libero) e Quaquarelli poi nella ripresa ci pensano Schiavoni, El Madi e Gaglio a chiudere i conti. Il Sassuolo sempre ultimo torna da Bologna con un 4-4 sul campo del Fossolo firmato da Gazzadi, Cosenza, Candeloro e Sberveglieri.

In C2 (8^ giornata) la capolista Montale non fa sconti al Nonantola (4° ko di fila) e vince 9-3 il derby con 7° successo su 7 gare che mantiene il +6 sul Sant’Agata: per gli orange tris di Cellurale, doppietta di Manca e reti di Meschini, Ruvolo, Morchid e Lamaangad, per gli ospiti Boccia, Po e Piccinini. Riposava l’Emilia. In Serie D (7^ giornata) la capolista Sporting Modena passa 3-1 a Massa Finalese sul campo dello Junior Finale (in rete Landi, Stabile e Conte) e risponde ai successi di Bologna e Virtus Correggio con cui divide la vetta. Pari interno 3-3 per il Terre di Castelli col Bagnolo firmato da Casali (2) e Ciuffreda.

d.s.