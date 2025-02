Futsal. Occasione Montale, ipoteca promozione

In C1 (4^ di ritorno) la capolista Pro Patria San Felice ospita alle 15 il Guastalla; si affrontano le due rivali Baraccaluga (in vetta pari) e Gatteo (terza a -3), per il Sassuolo ultimo alle 15 a Corticella c’è la sfida con l’Aposa terz’ultimo a +10. In C2 (3^ di ritorno) big match per il Montale capolista a punteggio pieno (10 su 10) di scena alle 15 sul campo del Sant’Agata che insegue a -8, con un successo la C1 sarebbe in cassaforte. L’Emilia Futsal quarta alle 14,30 a Moglia sul campo del Bondanello, alle 17 il Nonantola rilanciato da 2 successi va a Reggio col Celtic terzo. La 3^ di ritorno di Serie D si è aperta ieri sera con Castiglionese-United Carpi, oggi in campo le altre modenesi: i Canarini alle 15 a Correggio con la Virtus seconda, alle 16 il derby fra Junior Finale e Terre di Castelli e alle 18 lo Sporting Modena terzo riceve ad Albareto la Libertas.