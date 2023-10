Futsal serie a2. La Dozzese di Vanni vince ancora

La Dozzese Futsal ha confermato quanto di buono fatto la settimana prima a Grosseto, i ragazzi di Leonardo Vanni hanno piegato 11-6 il Potenza Picena. Una bella prova di forza da parte della squadra gialloblù, un risultato che non era scontato, ma capace di portare in dote tre preziosissimi punti per il primo posto a punteggio pieno insieme alla Ternana. Nel girone B comandano due squadre e la Dozzese è una di questa a testimonianza di come in estate la dirigenza del club ha fatto una buona campagna acquisti.

a.m.