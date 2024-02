Futsal Under 21. L’Academy sconfitta dal Città del Rubicone

Niente da fare per le Under 21 di Calcio a cinque e San Marino Academy nella 16esima giornata. Giornata in cui lo Young Santarcangelo non scende in campo contro l’Osteria Grande. I biancorossi hanno lasciato tutto alla Dozzese (4-3), mentre i ragazzi della piccola Repubblica hanno ceduto, un po’ a sorpresa, il bottino al Città del Rubicone. Futsal Under 21 (16ª giornata): Dozzese-Calcio a cinque Rimini 4-3, Città del Rubicone-San Marino Academy 3-1, Polisportiva Villafontana-Calcio a cinque Forlì 4-5, Russi-X Martiri 1-2, Osteria Grande-Young Santarcangelo (rinviata). A riposo il Ceisa Gatteo. Classifica: X Martiri 37; Dozzese 32; Calcio a cinque Rimini 27; Russi 25; San Marino Academy, Ceisa Gatteo, Calcio a cinque Forlì 18; Osteria Grande, Città del Rubicone 17; Polisportiva Villafontana 16; Young Santarcangelo 5.