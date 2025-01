Futsal. Winter Cup, i titani rimontano poi vanno ko

Trova di nuovo il gol la Nazionale Under 19 di San Marino alla Winter Cup di Porec, anche se è Malta a prendersi gli ultimi tre punti che erano in palio. Il primo tempo viaggia a lungo sui binari del perfetto equilibrio. A spezzarlo è il tiro dalla distanza di Felice che, complice una deviazione, vale il vantaggio maltese. Alla ripresa dei giochi la Nazionale sammarinese impiega pochissimo per riportarsi sulla linea di galleggiamento. Beccari mette il piede sull’angolo calciato forte da Dolcini e, nonostante la marcatura stretta di Vella, batte l’estremo maltese e diventa il secondo marcatore sammarinese nel torneo dopo lo stesso Dolcini, che pochi giorni prima aveva infilato la porta della Romania. Malta impiega poco tempo per riorganizzarsi. E poi va avanti altre due volte fino a prendersi la vittoria con la Nazionale del Titano.