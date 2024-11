GabicceGradara d’assalto

Il campionato di Promozione presenta oggi sei anticipi. Si gioca, tranne in un’eccezione, su tutti i campi alle ore 14,30.

Moie Vallesina-Gabicce Gradara. Battuta la Jesina con una grande rimonta (dallo 0-2 al 3-2) dopo una prestazione di qualità e carattere, il Gabicce Gradara oggi a Moie cerca conferma al suo momento di buona forma (9 punti nelle ultime 5 partite). "Dobbiamo – osserva il mister del Gabicce Capobianco – dare continuità altrimenti il successo contro la Jesina perderà di significato almeno in parte. Moie vuole punti, ha una rosa di valore e sul campo amico è temibile. Giocheremo per vincere. Per noi è una prova di maturità visto che in trasferta abbiamo raccolto solo cinque punti a fronte dei 12 allo stadio Magi". Nelle file del Gabicce Gradara tornano disponibili Morbidi e Mercurio, assente il giovane Finotti.

Sassoferrato Genga-Tavullia Valfoglia. "I locali hanno – dice il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi – buone individualità e ci vorranno tanta determinazione, concentrazione e umiltà per cercare di ritornare con un risultato positivo. In questo campionato molto equilibrato, la costanza di muovere la classifica ogni giornata sarà determinante per raggiungere l’obbiettivo". Qui si gioca alle ore 15.

Vismara-Vigor Castelfidardo. "La Vigor – dice il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini – è stata costruita per campionato di alta classifica e dopo un avvio non felice ha trovato continuità. E’ un test stimolante per noi per vedere se siamo all’altezza". S.Orso-Pergolese. Il presidente della Pergolese Ernico Rossi così presenta il derby: "Dopo quattro partite con squadre di livello dove abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo, affrontiamo un buon avversario che come noi ha fame di punti. Sarà un vero e proprio spareggio dove è importante fare punti per riuscire ad allontanarsi dalla zona calda. Alla squadra ho chiesto una prestazione di personalità e di andare in casa del Sant’Orso con l’obiettivo di portare a casa il massimo della posta". Le altre partite odierne: Barbara Monserra-Appignanese; Marina Calcio-Jesina.

Le partite di domani.

Biagio Nazzaro-Villa San Martino. "La Biagio ha una rosa di primo livello – dice il diesse del Villa San Martino Luca Bocci – e il cambio di allenatore (c’è stato il ritorno di mister Fenucci) sarà una spinta in più. In trasferta abbiamo lasciato qualche punto per strada e dobbiamo migliorare".

Fermignanese-Lunano. "Prevedo – dice Matteo Dominici diesse del Lunano – una gara molto combattuta, loro vogliono vincere il campionato e non a caso si trovano lassù in alto. Hanno tantissimi giocatori di categoria veramente forti guidati da un grande mister. La differenza tra noi e loro forse sono le individualità, che loro sfruttano molto e riescono a creare tanto".Amedeo Pisciolini