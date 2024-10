Galligani ribalta Seravezza. Impresa sfiorata al Franchi

siena

3

seravezza Pozzi

2

SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi (33’ st Zichella), Fort (1’ st Achy), Cavallari, Di Paola; Farneti, Lollo (19’ st Ricchi), Mastalli; Candido (14’ st Boccardi); Semprini (23’ st Ruggiero), Galligani. (A disposizione: Giusti, Biancon, Hagbe, Carbè). All. Lamberto Magrini.

SERAVEZZA POZZI (3-5-2): Lagomarsini; Mosti, Paolieri, Sanzone; Salerno (45’ st Stabile), Bedini (39’ st Coly), Menghi, Bartolini (33’ st Turini), Lepri (25’ st Greco); Bellini (33’ st Bocci), Benedetti. (A disposizione: Borghini, Piccolo, Beconcini, Caddeo). All. Lucio Brando.

Arbitro Petraglione di Termoli (assistenti di linea Fiorucci e Fiordi di Gubbio).

Reti: 14’ pt Mastalli (Si), 22’ Bedini (Se), 26’ Benedetti (Se); 32’ st e 44’ Galligani (Si).

Note: gialli a Mosti (Se), Semprini,Mastalli (Si).

SIENA – C’è un viareggino a rovinare i sogni del Seravezza Pozzi. Elia Galligani con una doppietta ribalta nel finale di match un Seravezza che già assaporava la vetta della classifica. E invece di colpo ecco arrivare la prima sconfitta stagionale per i verdazzurri, castigati da quel “satanasso“ di Elia Galligani. Così è il Siena che torna primo da solo nel girone E della Serie D (visto il pari del Livorno 0-0 a Tavarnelle Val di Pesa contro il San Donato del ’Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli).

Il match dello stadio “Artemio Franchi“ non è stato adatto ai deboli di cuore, vista l’altalena di emozioni fin dalle primissime battute. Al 9’ Semprini di destro impegna Lagomarsini. I versiliesi intanto prendono il sopravvento sulle corsie esterne. Il gol sblocca-partita arriva quando Farneti pesca l’inserimento dell’altra mezzala, Mastalli, che fredda il portiere ospite in uscita. Ma il Seravezza pareggia poco dopo col sinistro di Bedini da fuori che fa secco Stacchiotti. La Robur è in bambola e dopo aver preso il primo gol stagionale ne piglia subito un altro, con bomber Benedetti che brucia Fort per il controsorpasso (per lui già 5° gol stagionale di cui 4° in campionato). Intanto però nella sfida a distanza da grandi goleador inizia ad accendersi pure Galligani. Nel recupero di primo round Mastalli ci mette una pezza per evitare il tris.

Nella ripresa il Siena va vicino al pari ma lo trova solo nell’ultimo quarto d’ora quando Boccardi fa l’assist e Galligani il gol. Inerzia capovolta adesso e finisce che l’"11" bianconero sigla pure il 3-2, di nuovo su invito a nozze del “gemello“ Boccardi.