Gallo, colpo esterno da primato. Tra le altre, sorride solo il Ponte

Gallo corsaro a Casalecchio, affossato da tre gol, e ora è primato in solitudine. E’ stata una partita a senso unico, con Nyezhesentsev che ha aperto le danze nella prima frazione, con un inserimento con perfetta scelta di tempo. Nella ripresa i galletti arrotondano il risultato, ancora con Nyezhesentsev, autore di una doppietta, e poi con Bianchi. Nei granata hanno giocato entrambi i rinforzi di esperienza ingaggiati dal presidente Baldissara, vale a dire i centrocampisti Bertasi (ex Copparese e Berra) e Skabar, arrivato proprio in settimana dal Sant’Agostino. "E’ una vittoria bella e meritata – commenta Tommaso Panzavolta – una prestazione autoritaria, da prima della classe. Adesso la classifica ci sorride, siamo in testa da soli e domenica prossima ci sarà un avvincente scontro al vertice, a Gallo, con La Dozza seconda in classifica". Torna a casa a mani vuote invece il Copparo, finito ko per 2-0 ad Anzola. La partita si era messo subito sui binari sbagliati: "Dopo pochi secondi eravamo già in svantaggio per un’incomprensione difensiva – allarga le braccia Sergio Cestari, l’allenatore – Sono passati 10’ ed eravamo già sotto di due gol, il secondo perdendo banalmente palla in uscita. Abbiamo provato a reagire, ma avevamo di fronte una squadra forte, che faceva girar bene palla e che ha vinto con merito. Per quanto ci riguarda, un passo indietro rispetto al turno precedente". Il Pontelagoscuro ha vinto di misura in casa con il Ravarino, ormai in caduta libera. Per il resto poche soddisfazioni per le formazioni ferraresi. La Codigorese ha perso a Ceretolo 2-1, analogo risultato per l’Amici di Stefano a Bologna con la matricola terribile La Dozza. In zona play out arrancano dunque Copparo con 11 punti e la Codigorese con 10; Pontelagoscuro e Amici di Stefano nel mare della tranquillità, ma bisogna vigilare, la classifica è corta.

Franco Vanini