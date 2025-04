Gallo, la festa si avvicina

E’ rimasto strozzato in gola l’urlo di gioia per i tifosi del Gallo. A Ceretolo i granata sono stati raggiunti nei minuti di recupero; una disdetta: tutto rinviato a domenica prossima, in casa contro il Real Casalecchio, per l’atteso brindisi.

L’allenatore granata non cerca alibi e guarda avanti: "Siamo stati poco attenti – commenta Sergio Zambrini – La Ceretolese nel finale ha inserito tutti i giocatori offensivi che aveva e uno di questi, Muratori, ha trovato l’angolino in una delle tante mischie. E’ un vero peccato, la partita era in controllo ed eravamo vicino allo storico traguardo".

I giocatori erano distratti dalla promozione anticipata? "Stavamo assaporando. Nell’ultimo periodo ci è già successo di perdere punti nel finale, vedi il 4-3 con l’Anzolavino. Questo ci deve servire di lezione per restare concentrati fino ai minuti di recupero: la Ceretolese aveva bisogno di punti per i playoff e altrettanto bisognosa di punti sarà il Real Casalecchio. E’ ultima in classifica, ma contro la capolista tutti dànno il massimo, vincere contro di noi rilancerebbe i bolognesi per la salvezza".

Nonostante il pareggio sorprendente, il Gallo è a un passo dal sospirato e meritato salto di categoria. Il margine di vantaggio sul Persiceto si è ridotto da 10 a 8 punti, comunque rassicurante; mancano ancora tre partite, a Gallo si pensa alla festa al termine della partita.

Zambrini domenica avrà un solo assente, l’infortunato Vitali dovrebbe essere rimpiazzato da Skabar, autore di un gol pesante nel turno precedente. Un veterano affidabile, così come Coraini, Monti, Novelli e Panzavolta. Per quanto riguarda le altre ferraresi, bel colpo del Pontelagoscuro.

Gli uomini di mister Pera hanno vinto in riva al Po 2-1 contro il Galeazza dei "ferraresi" Minutolo (ex Centese), Frustaglia e Scaglione (ex Portuense). Tre punti che allontanano i biancazzurri dalla zona a rischio, dove invece restano invischiati l’Amici di Stefano e la Codigorese: la matricola copparese ha perso 3-1 dal Sala Bolognese quarto in classifica, i granata di Diego Grassi sono stati travolti 4-0 dall’Anzolavino.

Buon punto del Copparo a Ravarino: al vantaggio di Capone ha risposto Fabio Franceschini per il definitivo 1-1.

Franco Vanini