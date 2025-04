Galluzzo, Pini e Gheri i nuovi ds. Bagno a Ripoli ridisegna i quadri

L’Audace Galluzzo guarda con forza e determinazione al futuro e ci sono già importanti novità nell’area tecnica. Sono arrivati due nuovi direttori sportivi: Maurizio Pini per quanto riguarda Prima squadra e Juniores, Lorenzo Gheri per il Settore giovanile. Pini, 64 anni, è un vecchio cuore gialloblù perché mosse i primi passi come allenatore proprio al Galluzzo, quando era molto giovane, prima di passare a inizio anni Ottanta allo Scandicci dove rimase circa 30 anni come allenatore e direttore sportivo.

A seguire le esperienze con Calenzano e Mezzana prima di fare altri 3 anni al Galluzzo (2014-’16) ottenendo indimenticabili risultati come la conquista della categoria regionale nei Giovanissimi. Poi un brillante periodo allo Sporting Arno, dove si è occupato prima di Settore giovanile, poi di Prima squadra con cui ha conquistato la Prima categoria e portando gli Juniores alla categoria regionale. Gheri, 44 anni, proviene dall’Up Isolotto dove ha militato per oltre 3 anni come direttore sportivo (dopo un periodo come allenatore) ottenendo lusinghieri risultati.

A Bagno a Ripoli la società presieduta da Agostino Ognibene ha lo sguardo rivolto al futuro. Già confermati il direttore sportivo del settore giovanile Simone Bruni e il responsabile della Scuola calcio Massimiliano Iannarella. Confermato anche il direttore generale Roberto Sbaraglia. La più importante novità in uscita riguarda Lorenzo Renzi che ha già lasciato l’incarico di direttore sportivo sia del giovanile che della prima squadra, ma rimarrà a Bagno a Ripoli fino a fine stagione quale allenatore della squadra Juniores. Renzi è molto richiesto da club del territorio e a breve ufficializzerà le sue future decisioni.

A Casellina novità nella direzione tecnica con Claudio Latini che ha lascia l’incarico di direttore sportivo del settore giovanile, mentre prosegue fino a fine stagione il suo percorso sulla panchina della squadra Giovanissimi Provinciali che sono al primo posto della classifica. Latini cercherà di guidare la squadra alla vittoria del campionato, poi nella prossima stagione cambierà casacca sempre col doppio incarico di ds e allenatore. Si interrompe a fine stagione anche la collaborazione fra il direttore sportivo Thomas Mercati e la Florence; mentre l’Isolotto ha già ufficializzato il nuovo direttore sportivo del settore giovanile: è Massimo Ciampi che ha lasciato dopo tanti anni il San Giusto Le Bagnese per iniziare questa nuova avventura con la casacca bianco rossa del blasonato club di via Pio Fedi.

La Rondinella Marzocco ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo del settore giovanile che sarà Marco Lucchesi con illustri trascorsi in diverse società del comprensorio fiorentino. La Rondinella vuole potenziare il proprio staff e creare squadre di maggior valore sotto la regia del direttore generale Stefano Zoi e del presidente Lorenzo Bosi. A breve saranno resi noti ulteriori arrivi.

Francesco Querusti