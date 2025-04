Gara casalinga contro Vis Pesaro: formazione e tifosi

La squadra sta completando la preparazione in vista della gara casalinga di domenica pomeriggio, alle 15, contro la Vis Pesaro (Curva Est chiusa e divieto per i residenti a Pesaro-Urbino; ammessi solo tifosi ospiti fuori provincia marchigiana in tribuna e gradinata). In netto miglioramento Tumbarello che sembra, però, essere destinato alla panchina. Saporiti, invece, potrebbe essere impiegato per uno spezzone di partita. Nel varare la formazione da opporre al suo grande "amico" Roberto Stellone, il trainer rossonero punterà, soprattutto, su quei giocatori che presentano le condizioni psico-fisiche migliori.

La formazione potrebbe subire qualche variante rispetto alle ultime due gare, con Selvini riportato più al centro, vicino a Magnaghi e con Gemignani sulla corsia di destra, nel centrocampo a cinque. Tra i pali tornerà Melgrati. Questo, dunque, il probabile schieramento di partenza: Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani, Ballarini, Welbeck, Visconti, Antoni; Magnaghi, Selvini.

L’arbitro del match sarà Liotta di Castellamare di Stabia.

E. P.