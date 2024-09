Gara combattuta - I gialloblù avrebbero meritato il pareggio. Il San Donato è anche sfortunato. Siena in extremis con Galligani

San Donato Tavarnelle

0

Siena

1

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3): Leoni; Croce, Cecchi, Bruni; Ascoli (59’ Senesi), Gistri, Falconi, Carcani; Sylla, Vitali, Mantelli (77’ Mantelli). All.: Bonucelli.

SIENA (4-3-1-2): Tirelli; Morosi, Bianconi, Cavallari, Di Paola (86’ Piscicani); Lollo (81’ Fort), Mastalli, Bianchi (51’ Ricchi); Masini (70’ Candido); Giannetti (77’ Boccardi), Galligani. All.: Magrini.

Arbitro: Arnese di Teramo.

Marcatori: 87’ Galligani.

Note - Ammoniti Vitali, Croce, Falconi, Lollo, espulso Magrini (73’), angoli 4-1.

TAVARNELLE - Il campionato non è la Coppa Italia e così dopo due vittorie, il San Donato Tavarnelle stecca la prima sconfitto proprio dal Siena che tre domeniche fa aveva sconfitto (2-0). Ma così va il calcio e ieri, al Pianigiani, è stata una partita dove hanno prevalso gli errori, da entrambe le parti. Attorno alla metà del primo tempo il San Donato Tavarnelle si fa vedere in due occasioni entrambe con Mantelli. Al 20’ il centravanti spara alto da buona posizione dentro l’area di rigore. Al 23’ poi l’opportunità è ghiotta: Falconi va via in contropiede serve al centro dove Mantelli, all’altezza del rigore non trova la coordinazione per battere in porta. Al 29’ Giannetti va in rete, ma è fuorigioco. Il Siena potrebbe passare al 38’: clamoroso errore difensivo del San Donato Tavarnelle, la palla finisce a Galligani che dribla il portiere ma si defila e quando calcia non trova la porta. Un altro errore della retroguardia chiantigiana fa venire i brividi a Leoni che poi salva e subisce anche fallo. Nella ripresa il Siena inizia con l’acceleratore schiacciato, ma il San Donato Tavarnelle tiene e attorno al 60’ viene fuori. Dal 70’ il Siena passa alla difesa a 5, all’83’ calca in area, Sylla prova a calciare ma il tiro viene respinto sulla linea di porta. All’87’ un errore di testa della difesa chiantigiana serve Galligani che stavolta non sbaglia e segna. Al 92’ Sylla scatta in contropiede, calcia ma il tiro si stampa sulla traversa.

Andrea Settefonti