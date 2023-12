Gardesani in difficoltà. Feralpi, con il Cittadella non si può sbagliare

SALÒ (Brescia)

Non mancano certo le preoccupazioni in casa della FeralpiSalò, che alle 14 ospiterà allo Stadio Garilli di Piacenza un avversario assai temibile come il Cittadella. La classifica, con la salvezza che si è fatta distante otto lunghezze, mentre i play out sono a +6, impone un’iniezione di fiducia da tre punti. Una vittoria che, visto che finora la matricola verdeblù è riuscita a fare bottino pieno solo una volta a Lecco, sarebbe la prima in casa (anche se in terra emiliana) e la prima pure di mister Zaffaroni.

Sul campo, quindi, la formazione gardesana, è obbligata a dare tutto per conquistare la… Cittadella ma, al di là degli infortuni con i quali deve fare ancora i conti, la FeralpiSalò nelle ultime ore ha dovuto confrontarsi, suo malgrado, con le voci provenienti dalla Campania, secondo le quali quattro giocatori, lo scorso anno in forza al Benevento, sarebbero coinvolti nel caso delle scommesse illegali che si è allargato anche in serie B. Si tratterebbe di Chrstian Pastina, che ancora gioca con i giallorossi, e di tre ex come Massimo Coda, bomber della Cremonese, Francesco Forte del Cosenza e Gaetano Letizia, che nel frattempo è diventato un giocatore - seppur in prestito - dei gardesani (e tra l’altro è stato fermato per tre turni dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata a Como). Tutti i calciatori interessati smentiscono ogni addebito e si dicono tranquilli, ma le indagini sulla vicenda sono partite e nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi. La FeralpiSalò non vuole lasciarsi distrarre da quello che potrebbe accadere a Benevento (che tra l’altro non la riguarda direttamente) e mantiene alta la concentrazione sulla sfida odierna con il Cittadella: "Noi dobbiamo dare dei segnali di continuità da un punto di vista della prestazione – è il proposito di mister Zaffaroni – Nelle ultime tre gare abbiamo dimostrato questa continuità, anche se all’interno di queste partite ci sono stati sia errori che cose positive. Ogni settimana dobbiamo cercare di eliminare gli errori e aggiungere cose positive. Ottenere la prima vittoria casalinga sarebbe importantissimo perché darebbe un’iniezione di fiducia notevole. Sappiamo che giocheremo contro una squadra forte, che fa del collettivo un punto di forza. Noi dobbiamo entrare in campo nella maniera giusta. Sono indisponibili Bacchetti, Carraro, Pilati e Ferrarini, oltre allo squalificato Letizia. Abbiamo le nostre opzioni e vedremo di analizzarle al meglio. Sappiamo che per fare risultato dovremo fare una prestazione di altissimo livello".

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Camporese; Felici (Parigini), Zennaro (Kourfalidis), Fiordilino, Balestrero, Martella; La Mantia, Butic (Compagnon). All: Zaffaroni.

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pandolfi, Pittarello.

Luca Marinoni