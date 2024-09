Gare rinviate. Il maltempo frena i campionati dall’Eccellenza in giù

Niente domenica in campo. Il maltempo ha messo in ginocchio la Romagna e il Comitato regionale ha deciso di rinviare tutte le partite del fine settimana. Dall’Eccellenza in giù.

Eccellenza, girone B (rinviata la 4ª giornata, ore 15.30): Medicina Fossatone-Vis Novafeltria, Osteria Grande-Reno, Sant’Agostino-Cava Ronco, Sampierana-Granamica, Sanpaimola-Gambettola, Solarolo-Pietracuta, Tropical Coriano-Massa Lombarda, Castenaso-Mezzolara, Russi-Faenza. Classifica: Pietracuta, Cava Ronco 9; Solarolo, Castenaso, Gambettola 7; Sampierana 6; Mezzolara 5; Sanpaimola, Medicina Fossatone, Sant’Agostino 4; Granamica 3; Massa Lombarda, Osteria Grande 2; Tropical Coriano, Russi, Reno, Vis Novafeltria 1; Faenza 0.

Promozione, girone D (rinviata la 3ª giornata, ore 15.30): Bakia Cesenatico-Misano, Civitella-Sparta Castelbolognese, Diegaro-Bellariva Virtus, Edelweiss-Forlimpopoli, Frugesport-Young Santarcangelo, Riccione-Cervia United, San Pietro in Vincoli-Verucchio, Savignanese-Stella, Classe-Fratta Terme. Classifica: Fratta Terme, Misano 9; Forlimpopoli, Bakia, Young Santarcangelo 7; Cervia United, Classe 6; Savignanese, Stella, Sparta Castelbolognese 4; San Pietro in Vincoli, Civitella 3; Riccione 2; Diegaro, Verucchio 1; Edelweiss, Frugesport, Bellariva Virtus 0.

Prima Categoria (rinviata la 2ª giornata, ore 15.30). Girone G: Bagnacavallo-Alfonsine, Carpena-San Vittore, Fosso Ghiaia-Savarna, Real Fusignano-Modigliana, Savio-Marina, Sporting Predappio-Meldola, Vecchiazzano-Santa Sofia, Pianta-San Pancrazio. Classifica: Marina, Meldola, Sporting Predappio, Vecchiazzano, Real Fusignano, Bagnacavallo, Savarna 3; Savio, Santa Sofia 1; Carpena, San Pancrazio, San Vittore, Only Sport Alfonsine, Modigliana, Pianta, Fosso Ghiaia 0. Girone H: Real San Clemente-San Bartolo Gabicce Mare, Asar-Granata, Bellaria Igea Marina-Bagno di Romagna, Mondaino-Due Emme, Morciano-Ronta, Rumagna-Roncofreddo, S.Ermete-Torconca, Gatteo-Victoria. Classifica: Roncofreddo, Granata, Ronta Arpax, Real San Clemente, Sant’Ermete, Torconca 3; Mondaino, Due Emme, Morciano, San Bartolo 1; Asar, Bagno di Romagna, Victoria, Bellaria Igea, Rumagna, Gatteo 0.