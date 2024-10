Garetto regala un punto al Rimini. Ternana fermata sul suo campo

Ternana

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Maestrelli, Capuano, Martella; Corradini (1’ st Romeo), De Boer (39’ st Donnarumma); Carboni (23’ st Aloi), Curcio, Cicerelli (30’ st Mattheus); Cianci (23’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Donati, Krastev, Loiacono, Tito, Patanè. All.: Abate.

RIMINI (5-3-1-1): Colombi; Cinquegrano, Megalaitis, Lepri, Longobardi, Falbo (23’ st Semeraro); Garetto, Langella, Piccoli (23’ st Lombardi, 41’ st De Vitis); Dobrev (11’ st Fiorini); Ubaldi (23’ st Chiarella). A disp.: Ferretti, Vitali, Bellodi, Brisku, Semeraro, Fiorini, Lombardi, Accursi, Chiarella. All.: Buscè.

Arbitro: Silvestri di Roma 1. Assistenti: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Michele Piatti di Como. Quarto ufficiale: Erminio Cerbasi di Arezzo.

Reti: 10’ st Cicerelli, 33’ st Garetto.

Note - Spettatori 4.021 (145 ospiti). Angoli 5-3. Ammoniti: Cianci, Garetto, Falbo, Curcio. Recupero: 1’ pt e 5’ st.

E’ un’impresa bella e buona. Perché già strappare qualcosa alla seconda della classe non è facile e lo è ancora di meno senza tanti, troppi, uomini di peso. Il Rimini a Terni stringe i denti e si prende un punto complicatissimo. Che ha un peso specifico importante, nonostante si tratti del terzo pareggio consecutivo per i biancorossi. Buscè è costretto a rivoluzionare difesa e attacco. Nelle pacchetto davanti a Colombi di centrali c’è solo Lepri (Gorelli è infortunato e De Vitis è in panchina) con Megelaitis e Longobardi addattati a ’braccetto’. Spazio, quindi, a Cinquegrano sulla destra con Falbo confermato dall’altra parte. In attacco c’è Ubaldi a sorpresa, e ancora più a sorpresa, al suo fianco c’è Dobrev. Perché Parigi non ha guadagnato nemmeno la panchina, stoppato dalla febbre e Cernigoi non era nemmeno convocato. Poche sorprese a centrocampo con Piccoli preferito a Fiorini. I primi venti minuti sono di una noia mortale. Cosa che non dispiace al Rimini. Prova a spezzarla Garetto con il tiro a fil di palo e dall’altra parte Cicerelli mette in partita Colombi. Brivido per i biancorossi a un soffio dall’intervallo quando Cianci va a bersaglio, ma l’arbitro ha già il cartellino in mano per ammonire l’attaccante degli umbri (fallo su Lepri). Il Rimini regge comunque un tempo.

Perché nella ripresa il muro costruito da Buscè, quando la Ternana inizia ad aumentare i giri, crolla ai primi assalti. E i biancorossi vanno sotto dopo appena dieci minuti. Guai a concedere un’autostrada a Cicerelli. I difensori riminesi lo fanno e Colombi è battuto. Gli umbri procedono in controllo e il Rimini non dà quasi mai l’impressione di poterla riaprire. Almeno fino a quando, a dieci minuti dal novantesimo, Garetto pesca l’angolino alla destra di Vannucchi. E’ festa. Festa grande.