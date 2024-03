Gargiulo agguanta la Pontenurese e fa esultare i rosanero. Pareggio d’oro per il Campagnola. Salvezza diretta a portata di mano Il Campagnola pareggia 1-1 contro la Pontenurese, ottenendo un punto cruciale per la salvezza. Bamba segna per gli ospiti, Gargiulo pareggia per i padroni di casa.