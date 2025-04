Gea Grosseto festeggia la salvezza in serie C femminile battendo P.F. Viareggio

La Gea Grosseto festeggia la salvezza nel campionato di serie C femminile, vincendo anche gara2 dei playout contro la P.F. Viareggio (30-51 il finale), al termine di un incontro che le ragazze di Silvio Andreozzi hanno affrontato con il giusto atteggiamento e questo ha reso più facile il compito. Il match si è praticamente chiuso nel primo tempo, con la Gea andata avanti di 11 punti nei dieci minuti iniziali, che sono diventati tredici all’intervallo lungo. Faragli e compagne non hanno mai perso la concentrazione e all’inizio del terzo periodo hanno dato la spallata conclusiva, mettendo insieme un parziale di 12-4, frutto di alcuni ottimi canestri e di una difesa che non ha lasciato spazi alle versiliesi. Nell’ultima frazione le grossetane hanno fatto passerella limitandosi a controllare l’ampio margine e alla fine hanno brindato all’importante risultato, anche se rimane l’amaro in bocca per alcune sconfitte di misura anche contro le big del campionato, che alla resa dei conti sono risultati fatali per la mancata conquista dei playoff. "Partita spettacolare -spiega Andreozzi -, iniziato primi due quarti con una forte pressione. Nei primi due minuti fatto fatica a trovare il canestro nonostante abbiamo fatto alcune scelte. Abbiamo continuato imperterriti a fare il nostro gioco e i risultati sono arrivati". La Gea ha celebrato la salvezza, come una liberazione, dopo aver disputato una serie di buoni incontri.