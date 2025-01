Ghiviborgo, bella rimonta. Superato l’Ostiamare

GHIVIBORGO 3 OSTIAMARE 2

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Gambassi, Conti, Lopez, Bura, Campani (85’ Signorini), Barbera, Giannini (66’ Russo), Nottoli, Fischer (88’ Bifini), Vari, Gori. (A disp.: Bonifacio, Caiaffa, Simonetta, Bassano, Noccioli, Schievenin). All.: Bellazzini.

OSTIAMARE (4-4-2): Morlupo, De Crescenzo (92’ Perroni), Pontillo, Cecchi (80’ Sacko), Pinna, Proietti (76’ Morano), Peres (85’ Menichelli), Mercuri, Raisi, Kouko, Persichini. (A disp.: Calabrese, Ciavarelli, Marrali, Felici, Calvo). All.: Minincleri.

Arbitro: De Stefanis di Udine (assistenti: D’Amico di Lamezia Terme e Trapasso di Vibo Valentia).

Reti: 3’ Persichini; 16’ (rig.) e 61’ (rig.) Gori; 48’ Pinna; 72’ Nottoli.

GHIVIZZANO - Inizia bene il nuovo anno del Ghiviborgo all’"Elso e Rolando Bellandi". Vittoria importante e meritata, dopo un lungo dominio. Solito inizio in salita dei colchoneros, sotto dopo appena tre minuti: ennesimo errore nella costruzione dal basso, Persichini ne approfitta e non lascia scampo a Gambassi. Rabbiosa la reazione dei padroni di casa: al 7’ Nottoli, a porta vuota, calcia incredibilmente fuori; al 12’ tripla occasione da rete nella medesima azione: Gori di testa centra la traversa; un difensore si immola (forse con una mano) ed il portiere compie un miracolo sulla successiva conclusione da distanza ravvicinata.

Il pari è nell’aria ed arriva poco dopo, quando Cecchi tocca Gori in area per il rigore che vale l’1 a 1, realizzato dallo stesso bomber. Il Ghivi domina in lungo e largo, ma non sfonda e, in avvio di ripresa, va di nuovo in svantaggio: questa volta, però, è un eurogol di Pinna, con una girata al volo dal limite, a riportare avanti i biancoviola laziali. Ma, di lì a poco, è ancora parità, grazie al netto rigore concesso per fallo di Pinna su Gori che, dal dischetto, è implacabile. Il Ghiviborgo, cui la sosta ha fatto bene, è in gran forma ed insiste, realizzando il gol-partita con capitan Nottoli al 27’: perfetto l’ assist di Vari, filato via in ripartenza; conclusione chirurgica del numero dieci locale e palla in buca d’angolo. A 4’ dal 90’ lo stesso Vari sciupa clamorosamente in contropiede la palla della sicurezza, ma ok così.

Flavio Berlingacci