Ghiviborgo, match-clou

Riparte con la difficile trasferta di Grosseto il campionato del Ghiviborgo che si è bene allenato in settimana, con il morale alto e con tanta voglia di continuare a stupire. Reduce da tre vittorie consecutive, la formazione di Nico Lelli, salita al quarto posto in classifica, scende in Maremma consapevole della forza dell’avversario, ma anche con molta fiducia, un’ invidiabile condizione fisica e la giusta tranquillità per giocare alla pari con una squadra tosta e compatta in ogni reparto, costruita per vincere il campionato e tornare in serie "C".

Il Grosseto, attualmente in terza posizione, alle spalle di Pianese e Seravezza, è, inoltre, ancora imbattuto (insieme al Follonica Gavorrano) e punta molto su questa gara interna per rimanere in alto e non perdere terreno: un fattore importante, ma che sposta tutta la pressione sulla compagine di Paolo Indiani, obbligata, dunque, a fare risultato. Con la forza dei nervi distesi, il Ghivi si presenta al completo allo stadio comunale "Carlo Zecchini", al cospetto di un pubblico da categoria superiore, ma con tanta voglia di ben figurare e giocare le proprie carte.

Il trainer Lelli – che sarà ancora costretto a seguire i suoi dalla tribuna, visto che deve scontare il secondo di quattro turni di squalifica – , è intenzionato a confermare in blocco il reparto arretrato, mentre, per centrocampo e attacco, avendo maggiori alternative, dovrà sciogliere gli ultimi dubbi, anche se molto dipenderà dall’attuale condizione fisica e mentale dei ragazzi, da valutare dell’immediata vigilia della sfida.

Questa dovrebbe essere la probabile formazione (4-3-3), con tutte le incognite del caso: Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Turini (2005) a destra, Pietro Carcani a sinistra, Sanzone e Vecchi coppia centrale; a centrocampo: Signorini (2004), Carli (o Nottoli) e Campani (2003); tridente d’attacco con: Giannini (o Lepri) e Orlandi (o Petronelli 2003) sugli esterni, Tommaso Carcani centravanti. Si gioca alle ore 14,30 e c’è molta attesa e curiosità, per vedere dove potranno arrivare i colchoneros.

In Media Valle del Serchio si cerca di mantenere calma ed equilibrio, ma il morale è alto; la squadra è in fiducia ed è, addirittura, salita al quarto posto, giocando un bel calcio, con tanti ragazzi giovani, di grande prospettiva, un’età media molto bassa e un’invidiabile condizione atletica, grazie al gran lavoro svolto dallo staff di trainer Nico Lelli.

Flavio Berlingacci