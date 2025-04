Ghiviborgo sfida il Trestina in trasferta: obiettivo play-off nonostante le assenze

Turno pre-pasquale pieno di insidie, oggi, per il Ghiviborgo che viaggia alla volta di Trestina, cittadina dell’Alta Valle del Tevere, in provincia di Perugia, a Sud di Città di Castello, per affrontare un avversario assetato di punti, vista la sua posizione in piena zona retrocessione. La compagine umbra è penultima (anche se in buona compagnia), a quota 34 e non ha alternative alla vittoria per sperare nei play-out, anche se rischia, addirittura, la retricessione diretta. Antagonista con l’acqua alla gola, dunque, terreno di gioco piuttosto brutto, condizioni meteo incerte, ambiente difficile: questi gli ingredienti della sfida che attende i ragazzi di Tommaso Bellazzini che, dopo aver scontato un turno di stop, rientra a guidare i suoi dalla panchina.

Ghiviborgo, però, incompleto per almeno tre-quattro assenze di rilievo: il difensore Conti ed il centrocampista Barbera (fra i migliori nel match con il Foligno), entrambe squalificati per una giornata; più l’esterno d’attacco Vari, ancora infortunato; mentre capitan Nottoli ha recuperato, ma, non al meglio, presumibilmente partirà dalla panchina. Uno squalificato pure nello Sporting Trestina (D’Angelo).

Precedenti a favore dei colchoneros: la due formazioni si sono affrontate per sette volte; quattro i successi del Ghivi, due pari ed una vittoria umbra, proprio all’andata, quando i biancorossoazzurri vennero sconfitti (a sorpresa) per 4 a 1 a domicilio. Ma ora il momento è ben diverso: il Ghiviborgo è in salute, i padroni di casa in crisi, anche se trainer, staff tecnico e calciatori non si fidano ed hanno preparato la partita nei minimi dettagli. Schieramento quasi scontato, viste le assenze.

Questo il probabile "undici" di partenza (3-2-4-1): Bonifacio (2006) fra i pali; linea difensiva composta da: Bura (2004), Lopez e Giannini; in mediana: Campani e Signorini (2004); Bonafede (2005) esterno basso a destra, Fischer (2005) e Noccioli sulla trequarti, Larhrib esterno alto a sinistra; Gori (2004) terminale offensivo. Si gioca alle 15. Play-off in palio per i colchoneros.

Flavio Berlingacci