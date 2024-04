Ghiviborgo-Tau Altopascio: pari nel derby. Tutto nel finale: a Capparella replica Carcani

Giusto pareggio nell’atteso derby. Al termine di una sfida non bella, molto tattica e povera di emozioni che si concentrano tutte nel finale. Prima del via il presidente dei padroni di casa, Alessandro Remaschi, consegna a capitan Edoardo Nottoli una maglietta celebrativa per le sue 200 presenze nelle file del Ghivi. Poi formazioni annunciate con una sola novità: quella del debutto, fra i colchoneros, del giovane portiere Bonifacio, classe 2006, che si fa subito trovare pronto su Bruzzo al 4’, cui risponde Lepri all’11’ con un tiro fuori da buona posizione. Ma è solo un fuoco di paglia, la partita si trascina senza sussulti, complice anche il gran caldo e la massima attenzione delle due squadre ai particolari, senza rischiare niente.

La prima vera occasione al 29’ è di marca amaranto: Alessio mette al centro da destra; conclusione a botta sicura, ma centrale, di Capparella che il portiere si trova fra le braccia. L’unico squillo della compagine di Lelli porta la firma di Carli al 33’ che, con un gran sinistro dal limite sotto la traversa, costringe un ottimo Di Biagio a mettere in corner.

Avvio di ripresa subito con un’occasionissima per il Ghiviborgo: Tommaso Carcani ruba palla a Zini e si presenta tutto solo davanti al portiere, ma calcia centrale, consentendo il miracolo all’estremo difensore del Tau. Ciò fa presagire ad un secondo tempo più bello ed avvicente, ma niente è più sbagliato, con la gara che non offre spunti particolari, ad eccezione di un tiro alto di Zini al 5’; di una bella palla di Campani che Carcani non aggancia al 16’; una conclusione di Vecchi rimpallata al 29’ ed un fallo sospetto in area su Carcani al 33’. I ragazzi di Lelli crescono e si fanno preferire per maggior possesso palla; quelli dell’"ex" Simone Venturi – che prova a cambiare qualcosa con una girandola di sostituzioni –, rimangono tosti e compatti, dando l’impressione di poter far male.

L’episodio che sblocca la contesa arriva al 90’: lancio di Alessio per Capparella sulla destra, la difesa locale si fa cogliere impreparata, il numero dieci amaranto fila via tutto solo e fa secco Bonifacio in uscita, con un tiro a incrociare sul palo opposto. Il Tau pregusta il colpaccio e tre punti d’oro in ottica play-off, ma i colchoneros non ci stanno e si riversano in avanti fino al gol del meritato pareggio, realizzato dall’"ex" Tommaso Carcani (al suo 12° centro stagionale), con una girata da dentro l’area di rara bellezza e precisione su assist di Orlandi.

"Esplode" il "Carraia": giusto così; francamente un successo del Tau sarebbe stato troppo per quanto si è visto in campo. Un punto a testa che accontenta sicuramente il Ghivi, perché acciuffato in extremis e lascia l’amaro in bocca al Tau, conscio, però, della propria forza.

Flavio Berlingacci