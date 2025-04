Giacomo Calandrini segna il suo primo gol stagionale nel pareggio del Ravenna

"Sono davvero felice per il mio 1° gol in questa stagione". Giacomo Calandrini, prodotto del vivaio giallorosso, è stato l’autore del gol con cui il Ravenna è passato in vantaggio nel match – poi pareggiato 1-1 – contro il Tau Altopascio. "È sempre emozionante entrare in campo e dare subito un contributo alla squadra. Quando ho segnato, è stata una sensazione incredibile, un mix di gioia e adrenalina. Tuttavia non me lo sono goduta appieno perché non siamo riusciti a vincere".

Tra l’altro, il ventenne centrocampista forlivese, ha avuto anche altre occasioni: "Sì, ho avuto altre due opportunità per raddoppiare. Devo dire che il portiere del Tau ha fatto degli interventi veramente notevoli".

Il punto racimolato è servito a poco, anche perché il Forlì è ora a +7: "Siamo usciti con solo un punto, però abbiamo fatto un’ottima gara. Per un episodio, abbiamo pareggiato una partita dominata. Abbiamo creato molte occasioni, ma dobbiamo migliorare anche nello sfruttare ogni singola palla gol per chiudere le partite. È deludente non portare a casa i tre punti, specialmente dopo una prestazione così positiva".

Ora, la testa va al match di domenica al Benelli contro il fanalino di coda Fiorenzuola: "A livello morale – ha aggiunto Calandrini – c’è un po’ di amaro in bocca per il distacco dalla vetta, ma, allo stesso tempo, c’è anche una grande voglia di tornare in campo e affrontare subito le prossime sfide. Sappiamo di avere una squadra forte e possiamo migliorare. La cosa migliore che possiamo fare adesso è rimanere uniti e concentrati".