Giana, meraviglioso poker: "Eppure c’è chi brontola"

Quattro vittorie consecutive. Sesto posto a pari merito con la Virtus Verona, dopo aver battuto anche Trento, scavalcata in classifica, per 2-1 sfruttando il fattore campo e sopravanzando i rivali di giornata in classifica. La Giana Erminio vive un periodo da sogno, in cui i risultati danno ragione al lavoro di Andrea Chiappella e dei suoi giocatori. "Una partita complicatissima per merito del Trento - dice il tecnico - Il campo era un po’ ghiacciato e ci ha creato delle difficoltà nel palleggio. Mi spiace per qualche brontolio per alcuni errori tecnici dei ragazzi perché meriterebbero sempre sostegno, a maggior ragione dopo quanto fatto fino ad ora. La squadra ha reagito nelle difficoltà e gli episodi ci hanno premiato. Forse il pareggio sarebbe stato più giusto ma abbiamo messo sul campo grande organizzazione e tenacia".

Mattatore della gara è stato Tommaso Fumagalli, autore della doppietta che ha ribaltato la situazione dopo l’iniziale svantaggio. "Il campo non ci ha permesso di fare determinate cose e poi c’è l’avversario - dice proprio Fumagalli dopo il successo casalingo -. Faccio i complimenti al mio diretto avversario che mi ha messo in difficoltà, cercherò di fare ancora meglio la prossima volta". Ovvero contro la Triestina, fuori casa, contro la terza del girone A.