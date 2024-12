Giannetti e Giusti fanno la differenza. La Robur in trasferta batte Ostiamare

OSTIAMARE

0

SIENA

1

OSTIAMARE (3-4-3) Morlupo; Pontillo (46’st Perroni), Checchi (35’st Persichini), Pinna; Lazzeri, Peres (17’st De Crescenzo), Sacko (17’st Mercuri), Rasi; Morano (10’st Proietti), Kouko, Senesi. Panchina: Calabrese, Ciavarelli, Felici, Brugi. Allenatore Minincleri

SIENA (4-3-1-2) Giusti; Morosi (37’st Fort), Achy, Biancon, Di Paola; Bianchi, Mastalli, Ricchi (30’st Farneti); Masini (18’st Candido); Giannetti (25’st Boccardi), Di Gianni (21’pt Carbè). Panchina: Stacchiotti, Galligani, Pescicani. Allenatore Magrini

Arbitro: Massari di Torino (Mascia-Palazzo).

Reti: 14’st Giannetti.

Note: Recuperi: 1 e . Ammoniti: Sacko, Giannetti, Mastalli, Di Paola, Rasi.

OSTIA – Dopo una settimana complicata, seguita al ko contro la Fezzanese, il Siena si riscatta e sbanca l’Anco Marzio di Ostia grazie al gol di Giannetti dopo una gara ben gestita ma con troppa sofferenza nel finale. Che poteva essere la domenica del (parziale) riscatto lo si era intuito presto. La prima palla gol arriva, con Masini, già al 12’: colpo di testa su cross di Ricchi fa la barba al palo di Marlupo. La sfida prosegue senza guizzi e con ritmi bassi. Magrini è costretto a togliere la quota più giovane in campo, Di Gianni (che si fa ancora male) dopo 20 minuti inserendo il coetaneo Carbè. L’Ostiamare in attacco non riesce praticamente mai a farsi vedere dalle parti di Giusti mentre la Robur si fa pericolosa con Giannetti (30’) che da pochi passi un po’ defilato calcia addosso a Morlupo. Poi Achy di testa mette a lato (punizione di Ricchi). L’occasionissima per passare arriva al 37’ col rigore (procurato da Masini) che però Giannetti (foto) fallisce colpendo la traversa dagli undici metri. Il rigore fallito non condiziona troppo i bianconeri che continuano ad attaccare senza però sfondare. Nel secondo tempo è la squadra di Minincleri a partire meglio e a creare una situazione interessante col destro di Peres: palla in corner. Il gol lo trovano però i bianconeri che approfittano di uno svarione di Pontillo che serve inavvertitamente Giannetti. Il 9 stavolta è bravo a battere il portiere avversario in uscita per il vantaggio senese. Bianchi al 19’ ha sul destro la palla del raddoppio ma un difensore biancoviola ci mette una pezza. Si rivedono i romani con Senesi dopo una ripartenza (forse c’era fallo su Mastalli) veloce: sinistro dell’attaccante di casa out di un soffio. Iniziano i tanti cambi da entrambe le parti e i ritmi scendono ulteriormente. Il più intraprendente tra i capitolini è sempre Senesi (30’) ma Giusti fa buona guardia. Robur che nel finale irrobustisce la difesa col rientrante Fort. Nel finale l’ex Pianese Kouko ha la palla del pari ma la difesa lo mura. All’ultimo istante il Siena rischia grossissimo: Achy pasticcia in area, Senesi calcia ma Giusti fa il miracolo da due passi. Sulla respinta Rasi di testa mette fuori a porta vuota.

Guido De Leo