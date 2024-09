Gioia Reggiana: stende anche il Brescia e conquista la vetta della serie B

Reggio Emilia, 27 agosto 2024 – Siamo solo all’inizio ma la Reggiana sta vivendo un momento da sogno: seconda vittoria di fila e vetta della classifica in solitaria in Serie B. Proprio così: il 2-0 in casa col Brescia (e negli ultimi tempi non sono scontate le gioie interne) spinge i granata in testa alla classifica di Serie B con 7 punti in tre gare. Domani verrà completato il terzo turno, ma al massimo la Reggiana potrà essere agganciata lassù, e non superata.

Un martedì sera iniziato già bene attorno alle 20 con l’ufficialità dell’arrivo del difensore 21enne Alessandro Fontanarosa in prestito annuale dall’Inter, e proseguito ancora meglio: nel primo tempo a segno Maggio al 5’, primo gol in B per lui, e nel finale sigillo di Portanova. In mezzo non è mancata la sofferenza con un Brescia che a tratti ha schiacciato la Reggiana (da sottolineare un tuffo di Bardi su Bisoli).

Sull’1-0, va detto, Gondo aveva avuto due palle per il raddoppio: prima una grande traversa, e poi un errore da posizione super ghiotta.

Il momento, in ogni caso, è d’oro: venerdì, quando scatterà la mezzanotte di sabato, si concluderà la finestra del calciomercato (occhio alle uscite e ad una possibile entrata in difesa), e sabato sera alle ore 20.30 sarà già tempo della quarta giornata in quel di Pisa.

E almeno per quattro giorni la Reggiana guarderà tutti da lassù.

Il tabellino

REGGIANA-BRESCIA 2-0

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi (22’st Fiamozzi), Meroni, Rozzio, Libutti; Ignacchiti, Stulac (16’st Reinhart), Sersanti (33’st Cavallini); Vergara, Maggio (22’st Portanova); Vido (16’st Gondo). A disp.: Motta, Sposito, Cigarini, Urso, Stramaccioni, Nahounou. All.: Viali

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado (36’st Jallow); Bisoli, Verreth, Bertagnoli (25’st Besaggio); Olzer (1’st Galazzi); Bianchi (1’st Juric), Borrelli (25’st Bjarnason). A disp.: Andrenacci, Paghera, Calvani, Buhagiar, Nuamah, Fogliata, Papetti. All.: Maran

Arbitro: Sacchi di Macerata (Costanzo e Regattieri; IV ufficiale De Angeli; Var Pezzuto, Avar Gualtieri)

Reti: Maggio al 5’pt, Portanova al 41’st.

Note: spettatori 9252, per un incasso lordo di 108.391,15 euro. Ammoniti Maggio, Bisoli, Sampirisi, Portanova e Verreth. Angoli: 5-5. Recuperi: 1’ e 5’.