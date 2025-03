Giornata nera in Eccellenza, colpo playoff della Centese in Promozione. Il Sant’Agostino complica tutto. Attacco sterile, passa il Medicina

sant’agostino

0

medicina

1

: Costantino (nella foto), Sarti, Roda, Frignani, Di Bari, Armaroli, Anostini, Iazzetta, Cazzadore, Cremaschi, Pinca. A disposizione: Piazzi, Ceneri, Valesani, Corsi, Pellielo, Masiero, Landi, Franchi, Laurenti. All: Biagi

MEDICINA: Stanzani, Cantelli, Cavina, Salcuni, Lambertini, Campomori, Barbaro, Cipriano, Boschi, Liverani, Fini. A disposizione: Turtura, Montalbani, El Abbassi, Penazzi, Selleri, El Bouhali, Mezzetti, Ghebreselassie, Vinci. All: Farneti

Arbitro: Arienti di Cesena

Marcatore: 6’ Barbaro

Il Sant’Agostino non sfonda e perde in casa, complicandosì la vita. Al ‘Renato Caselli’ i ramarri subiscono nei minuti iniziali il vantaggio e non riescono a pareggiare contro il Medicina Fossatone. La cronaca della gara. Dopo una prima fase di studio si sblocca il risultato a favore della formazione ospite. Al 6’ azione offensiva finalizzata a rete da Barbaro, che supera Costantino. Il vantaggio cambia l’inerzia della partita, con la formazione di mister Biagi che prova a reagire alla ricerca del pareggio. Ci prova in alcune incursioni in area e con una conclusione di Cazzadore, che non supera Stanzani. Il Medicina però, mantiene il controllo del gioco tentando anche qualche ripartenze offensive, che non si concretizzano. Nel finale del primo tempo provano ad alzare il ritmo i ramarri, ma senza trovare la via della rete.

Nella ripresa il copione della partita sembra non cambiare, con il Sant’Agostino che aumenta il possesso palla, ma sterile nonostante un’occasione parata da Stanzani. La formazione bolognese controlla e cerca in alcune occasioni di scardinare la difesa dei padroni, senza riuscirci. Il risultato rimane inchiodato con il vantaggio di una rete a favore dei bolognesi. Nella parte finale di gara aumenta il forcing offensivo il Sant’Agostino, con mister Biagi che ridisegna la squadra a seguito delle sostituzioni, ma senza finalizzare a rete, a causa di qualche imprecisione in attacco. I bolognesi, mantengono il proprio minimo vantaggio, provando anche ad attaccare, approfittando di qualche sbandamento dei ramarri, sbilanciati in avanti. Nei minuti finali di recupero ci provano ancora i padroni di casa, ma senza trovare la rete. Al triplice fischio del direttore di gara ad esultare è il Medicina Fossatone che si consolida tra le prime cinque del campionato. Il Sant’Agostino, invece, dopo due vittorie consecutive si ferma in casa, rimane così a quota 38 punti e scende nella parte alta della zona play out, superata da due formazioni il Massa Lombarda e Futball Cava Ronco a 39 punti.

Mario Tosatti