Giornata no per il Prato Nord: vince la Folgor. La Pietà vola con 4 sberle alla Galcianese

La fine dell’anno è vicina e il prossimo turno sarà l’ultimo del girone d’andata. Intanto però, ieri si è giocata la quattordicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria e per i club di Prato e provincia è ora di tirare le somme. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, dove lo Jolo continua a correre: Tomberli ha messo a segno la doppietta necessaria per violare il campo del Sagginale alla luce del 2-1 finale. Ma gli uomini di coach Diodato restano secondi ad un solo punto dalla vetta, perché il Maliseti Seano non è riuscito a fermare in casa la capolista Settimello (0-2). Giornata-no anche per il Prato Nord: la Folgor Calenzano ha sfruttato al meglio il fattore-campo vincendo 2-0. Guadagnano un punto a testa sia il Casale e Fattoria che il CSL Prato Social Club, dopo aver pareggiato a reti bianche rispettivamente con il Novoli e con l’Albacarraia.

Scendendo in Seconda Categoria e dando un’occhiata al girone C, la Pietà 2004 continua a vincere: il 4-0 inflitto alla Galcianese (anche grazie ad un Melani in stato di grazia) vale il mantenimento del secondo posto a pari merito della Virtus Montale (che ha battuto 2-1 il Montemurlo, nonostante una rete di Gaddafi) ed a cinque lunghezze dal San Niccolò primo della classe. Pollice alzato anche per il Chiesanuova, dopo il 2-1 casalingo sul Mezzana. Il Tavola dovrà rialzarsi dopo aver perso a San Marcello Piteglio contro la Montagna Pistoiese (1-0) mentre la "cura Nanni" sembra funzionare: la Valbisenzio Academy ha centrato la terza vittoria di fila nelle ultime tre gare (la seconda con il nuovo tecnico) nel derby contro il Vernio, in virtù del 3-1 finale.

Ed eccoci al girone F, con il Poggio a Caiano che può festeggiare dopo essersi aggiudicato lo scontro al vertice con il Daytona. Una doppietta di Scanavini ha garantito ai poggesi di Marchetti il 2-0 conclusivo e il primo posto (adesso sì) in solitaria con tre lunghezze di vantaggio sui rivali campigiani. Un nuovo margine da difendere con le unghie e con i denti, perché le concorrenti non hanno intenzione di mollare. E fra queste c’è anche la Virtus Comeana, che pur non essendo riuscita ad andare oltre l’1-1 esterno sul campo del Real Peretola rimane comunque in piena lotta per i playoff. Resta a metà classifica la Polisportiva Naldi: Checchi ha segnato a Sesto, ma alla fine ha esultato il Doccia considerando il 2-1 finale. Cocci e Shtjefni hanno timbrato il cartellino per La Querce, ma non è bastato per impedire che la Laurenziana vincesse per 3-2. E dovrà infine risollevarsi anche il San Giusto, superato in trasferta dall’Atletica Castello (che si è imposta per due reti a zero).

Giovanni Fiorentino