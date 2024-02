Giovani in campo, solo applausi

Tutti insieme contro la violenza sui campi da calcio, in special modo nel settore giovanile. Nasce il progetto ‘La partita applaudita’ che inizierà nel campionato Giovanissimi B di Firenze. Già stabilita la prima partita che sarà Isolotto-San Donato Tavarnelle di sabato 17 febbraio alle 15 allo stadio di via Pio Fedi. Al momento il progetto è previsto per 4 settimane. Si tratta di un’iniziativa per la promozione della cultura sportiva. L’idea della ‘Partita applaudita’ è quella di far giocare le gare davanti al consueto pubblico di genitori, parenti e amici che possono però esprimere le loro emozioni solo ed esclusivamente con l’applauso. L’intento è quello di sensibilizzare a vivere la gara sportivamente garantendo un sostegno e un tifo caloroso e sano. Al termine delle gare sarà organizzato il terzo tempo.

F. Que.