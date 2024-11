Giovanile - I movimenti dei ds: a Porta Romana arriva Puccinetti. Pini lascia lo Sporting. Sorpresa dopo 8 anni

Le strade fra l’esperto direttore sportivo Maurizio Pini e lo Sporting Arno si dividono. Un fulmine a ciel sereno nel mondo del calcio dilettanti, con una separazione arrivata nonostante gli ottimi risultati conseguiti di recente dal sodalizio del presidente Marzio Niccolai. Il direttore Pini era all’ottavo anno con i colori rosanero, cinque dei quali passati con il settore giovanile e gli ultimi tre con squadra dilettanti di Prima categoria e Juniores. Tre anni in cui con la categoria Juniores è arrivata la vittoria del campionato provinciale e il conseguimento della categoria regionale, fino alla salvezza della passata stagione.

Sotto la regia di Maurizio Pini e dello staff tecnico la prima squadra dello Sporting Arno ha ottenuto il passaggio dalla Seconda alla Prima categoria. Nella passata stagione c’è stato il raggiungimento dei play off. Eccellente la carriera di Maurizio Pini con quasi 30 anni di militanza nelle file dello Scandicci fra allenatore e direttore sportivo, circa 6 anni nelle società Calenzano, Mezzana e Galluzzo e 8 allo Sporting Arno. Pini ringrazia tutta la società rosanero per la stima e l’amicizia ricevuta ed è pronto per nuove avventure.

Novità al Porta Romana che rinforza il gruppo direttivo con l’ingresso di Pierluigi Puccinetti che andrà ad assumere l’incarico di team manager di prima squadra e Juniores. Oltre al coordinamento di segreteria e organizzativo della scuola calcio che è in fase di potenziamento. Dalla prossima stagione sportiva l’attività di base avrà nuova linfa in un piano di ristrutturazione. Puccinetti vanta esperienza e professionalità con trascorsi in tante società della provincia di Firenze, da ricordare Impruneta Tavarnuzze, Grevigiana, Belmonte, Chianti Nord, Galluzzo e l’ultima tappa al Dlf Firenze. Puccinetti parte con entusiasmo e impegno con il compito di dare impulso al Porta Romana.

Si rinforza lo staff tecnico della Settignanese con un doppio direttore sportivo del settore giovanile. Entra nella società rossonera di Settignano Simone Caparrini, quotato ds che va ad affiancare Leonardo Niccolini. Obiettivo il potenziamento delle squadre categoria Allievi, Giovanissimi ed Esordienti.

