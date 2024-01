Giovanile Parla il direttore sportivo gialloblù Conti. Soddisfazione Sales: "Il bilancio è positivo»

La Sales punta forte sul settore giovanile e si presenta al 2024 con uno staff tecnico di valore e squadre che puntano a ben figurare nei rispettivi campionati. Lo storico club di via Gioberti, guidato dal presidente Maurizio Razzi, vanta oltre 400 tesserati ed abbina da sempre l’aspetto sportivo a quello educativo. Le formazioni giovanili sono affidate alla regia del direttore sportivo Roberto Conti, al quinto anno con la casacca gialloblù. Gli allenatori: Juniores Domenico Cecconi, ex Rondinella; Allievi anno 2007 Giancarlo Ciofi, ex La Pietà; Allievi B 2008 di Merito Simone Guarino, ex Malmantile; Giovanissimi Regionali 2009 Salvatore Bacci, confermato; Giovanissimi B 2010 Filippo Masi, ex Florence e Alessio Lanziello, ex Eurocalcio.

"Buona la partenza - afferma il ds Conti -. A metà della stagione il bilancio è abbastanza positivo. Ottime le prestazioni della squadra dilettanti di Terza categoria, guidata da Giampiero Gregori e da mister De Luca, che è in corsa per vincere campionato e coppa, dando impulso a tutto il settore giovanile. Il gruppo Juniores di mister Cecconi è nelle prime posizioni della classifica, squadra giovane che ogni tanto paga in esperienza. Bene gli Allievi allenati da Ciofi che sono secondi solo alla corazzata Prato e danno grandi soddisfazioni. Percorso di crescita per gli Allievi B da poco affidato a mister Guarino per una squadra che gioca bene, ma ha ottenuto meno di quanto espresso".

Infine Conti traccia un bilancio sulle altre categorie: “Qualche pensiero lo abbiamo per i Giovanissimi regionali anno 2009, ma siamo sicuri che l’esperienza e competenza dell’allenatore Bacci farà la differenza per la salvezza, che è in linea con i programmi societari. I due gruppi Giovanissimi B sono diretti dai due mister Masi e Lanziello che danno spazio a tutti i nostri ragazzi, con squadre che hanno notevoli margini di crescita. Infine la nostra scuola calcio, sotto la pluriennale guida di Alessio Giovannelli, vanta quasi 300 iscritti e i nostri istruttori lavorano per gestire al meglio gruppi numerosi con attenzione a tutte le esigenze dei bambini con ottimi risultati".

Francesco Querusti