Giovanili biancorosse. Interprovinciale. Gli Allievi campioni

Gli Allievi B del Grosseto allenati da Lamberto Tognozzi hanno vinto il campionato interprovinciale. Gli Under 16 del Grosseto sono matematicamente campioni.

Con due turni di anticipo la formazione interprovinciale degli Allievi si è infatti aggiudicata il girone B, vincendo così il proprio campionato. I calciatori classe 2008, allenati da Lamberto Tognotti e dal vice Fabio Ciavattini, hanno inanellato nel raggruppamento livornese un bottino di 46 punti, frutto di ben 14 vittorie e di 4 pareggi, rendendosi ormai irraggiungibili in classifica dalle inseguitrici Invictasauro e Follonica Gavorrano.

Il nuovo obiettivo dei biancorossi si trasforma ora nel mantenimento dell’imbattibilità stagionale, da conservare nelle prossime partite contro il Porto Azzurro e la Nuova Grosseto Barbanella.

Sempre a livello giovanile, fine settimana favorevole per le formazioni del vivaio biancorosso, che risalgono le rispettive classifiche, ma soprattutto dimostrano passi avanti nel percorso di crescita.

Exploit della Juniores Nazionale, che liquida con un netto 6-0 il Real Monterotondo Scalo. Quarta vittoria consecutiva degli Allievi Regionali di mister Ricca, che hanno ragione per 3-2 del Limite e Capraia al termine di un match emozionante. Gli Under 17 consolidano così il secondo posto in graduatoria.

Si rilancia in zona play-off la compagine dei Giovanissimi Regionali. I ragazzi di Terracciano regolano 2-0 in trasferta il Fornacette Casarosa, strappando il sesto successo di fila.

Battuta invece la squadra dei Giovanissimi B classe 2010, che perde di misura la sfida con la Nuova Grosseto Barbanella.

Da segnalare anche il rotondo risultato della Under 15 Femminile. Le ragazze di Frosolini superano 8-0 la Galcianese, concludendo con tre vittorie su cinque incontri la seconda fase di campionato.