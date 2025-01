Giovanili. Coppa Passalacqua. Siamo a quota 50

Cifra tonda per la Coppa Bruno Passalacqua: quest’anno si disputerà l’edizione numero 50. Già decise le date e anche i nomi delle prime quattordici società iscritte al torneo riservato alla categoria Juniores.

Il torneo, organizzato da Francesco Luzzetti e dal suo staff, si svolgerà dal 5 maggio fino al 27 giugno. Il campo di gioco sarà ancora il "Frida Bottinelli" di via Lago di Varano, già "casa" dell’Invictasauro, che nelle ultime edizioni ha ospitato la manifestazione di calcio giovanile più seguita in provincia di Grosseto. Queste sono le prime 14 squadre che hanno aderito alla manifestazione: Alberese, Alta Maremma, Argentario, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Castiglionese, Fonteblanda, Grosseto, Invictasauro, Manciano, Nuova Grosseto Barbanella, Roselle, Sant’Andrea, Venturina. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del sedicesimo iscritto.

"Per le ultime due formazioni è questione di pochi giorni – dice il presidente del Milan club, Francesco Luzzetti –. Le richieste, come sempre, sono state numerose a partire già dal mese di novembre".

La manifestazione calcistica, dunque, testimonia la sua grande vitalità in ambito provinciale anche, forse soprattutto, per aver toccato mezzo secolo di vita, ovvero una straordinaria età. Il "Passalacqua" ribadisce con forza di mantenere una vivacissima forza d’attrazione per società e giovani calciatori, è riservata alla categoria Juniores, disputarla è sempre un momento di grande emozione. Anche gli arbitri avvertono l’importanza di dirigere in queste torneo dove il pubblico non ha mai fatto mancare calore e attenzione e i media non mai abbassato l’interesse. Tra le novità di questa edizione c’è il ritorno della Castiglionese, con la squadra rossoblù che ritrova il "Passalacqua" dopo averlo vinto nel 2013 (era la trentanovesima edizione) sul terreno del "Tavarnesi" di Braccagni. Anche per il Manciano si tratta di un gradito ritorno.