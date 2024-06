Giovanili. FolloGavo, la festa della Scuola Calcio

Si è conclusa con una grande festa dedicata alla Scuola Calcio la stagione 2023/24 per i bambini del Follonica Gavorrano, che al "Nicoletti" di Follonica si sono ritrovati tutti insieme per un rinfresco di fine anno.

Tantissimi i bambini presenti, assieme a tutti i loro istruttori e a tutto lo staff biancorossoblù. Concluse le attività annuali dedicate ai giovani calciatori in erba, i bimbi hanno passato un pomeriggio di gioco assieme ai loro allenatori, che li hanno accompagnati con professionalità durante la stagione, insegnando loro i valori fondamentali dello sport, come l’educazione e il fair play.

Tra un pezzo di pizza e un dolcetto, il protagonista ha finito per essere come sempre il pallone, mentre i bimbi si sono poi dati appuntamento ai prossimi eventi dedicati allo sport, tra cui il Camp Estivo "Empoli Giovani".

Il summer camp, che si terrà negli impianti sportivi del Follonica Gavorrano, avrà luogo dall’8 al 13 luglio e sarà dedicato ai bimbi nati dal 2011 al 2018. Non solo tesserati con il club biancorossoblù, ma anche a tutti i giovani che avranno voglia di sperimentare una nuova esperienza con l’ambiente del Follonica Gavorrano, Elite Centre dell’Empoli Fc. "Un summer camp – dicono gli organizzatori – dove tutti i piccoli calciatori potranno divertirsi e allenarsi con uno staff di grande livello. La mattina sarà dedicata a sessioni di campo, in cui ci saranno parti di perfezionamento tecnico e parti più giocate con mini partite e tornei interni. Nella pausa pranzo, le ore più calde della giornata, ci saranno attività extra, come ad esempio momenti ricreativi e divertenti al mare. Nel pomeriggio, inoltre, ci saranno sessioni di allenamento e di partite".

Per informazioni e iscrizioni si può scrivere alla mail [email protected] o un messaggio WhatsApp (no telefonate) al numero 3201645336 (Alessandro Pastorelli).