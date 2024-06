Giovanili. FolloGavo, "Open Day» per Allievi e Giovanissimi

Tre giornate di "Open Day" per i ragazzi del settore giovanile del Follonica Gavorrano. La prossima stagione 2024/25 apre le porte ai giovani calciatori: le società Us Follonica Gavorrano e Us Pianese organizzano per il 4 e 5 luglio due giornate dedicate agli atleti nati nel 2008 e 2009 per la composizione delle nuove squadre della categoria Allievi. Il 6 luglio sarà invece il turno dei nati negli anni 2010 e 2011 per la composizione delle squadre dei Giovanissimi. Gli incontri sul campo si terranno all’impianto "Aldo Nicoletti" di via Raffaello Sanzio, a Follonica, e saranno aperti a tutti i ragazzi che avranno voglia di mettersi in gioco.

"Ci si potrà presentare, in base alle annate di riferimento – spiegano gli organizzatori –, alle 16.30 per la conoscenza e la presentazione, mentre le attività sul campo partiranno alle 17.30 con l’inizio dell’open day vero e proprio sotto la guida dei responsabili tecnici dell’Us Follonica Gavorrano e dell’Us Pianese. Gli orari saranno validi per tutte e tre le giornate e saranno presenti anche gli allenatori dell’Us Pianese per le squadre Under 17, Under 15 e Under 14 Nazionali. Per partecipare occorrerà il certificato medico sportivo agonistico. Per informazioni dettagliate o per richiedere di partecipare è sufficiente chiamare il numero 368.3073080 o scrivere una mail all’indirizzo [email protected]".

L’open day è aperto a tutti i ragazzi, che potranno contattare la società al numero messo a disposizione e venire nei giorni stabiliti. Il progetto rientra nell’accordo tra Follonica Gavorrano e Pianese teso al reciproco sviluppo dei settori giovanili. Grazie a questa collaborazione il Follonica Gavorrano coadiuverà l’Us Pianese per la formazione delle compagini che parteciperanno ai Campionati Nazionali Under 17 (Allievi Nazionali), Under 15 (Giovanissimi Nazionali) e Under 14 (Giovanissimi Professionisti) in competizione dunque con le migliori realtà di calcio professionistico italiane.