Giovanili. La Miniera a memoria al Massa Valpiana

Successo del Massa Valpiana al "Gaetano Scirea" di Ribolla per la tredicesima edizione del torneo di calcio "La Miniera a Memoria" organizzato dalla Virtus Maremma in collaborazione con l’Asd Ribolla con il patrocinio del Comune di Roccastrada, iniziativa promossa per ricordare un momento di storica importanza non solo per Ribolla ma per la Maremma intera.

In finale il Massa Valpiana ha superato il Follonica Gavorrano al termine dei calci di rigore, con un definito 4-2.

Gara vibrante ed emozionante che non ha deluso le attese, con il risultato in bilico per tutta la gara, Dopo una prima frazione di studio, fioccano le occasioni da entrambe le parti, alla traversa colpita dalla squadra del golfo risponde un gol annullato per un millimetrico fuorigioco del Massa Valpiana: qualche attimo di tensione tra i giovani calciatori riportati alla calma dall’arbitro, la partita si conclude con le reti inviolate.

La spunta alla lotteria dei calci di rigore per 4 a 2 il Massa Valpiana al termine di questa sfida ben giocata da entrambe le squadre si sono svolte le premiazioni con la presenza del rieletto sindaco del Comune di Roccastrada e presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola.

Consegnata dal presidente del Ribolla Andrea Maule una medaglia all’arbitro della finale Niccolò Lamioni della sezione Aia di Grosseto; come miglior portiere della manifestazione è stato premiato dal presidente della Virtus Maremma Omar Bindi il giovane Alessio Tanaglia del Massa Valpiana; capocannoniere della fase finale della manifestazione Izet Romanovski del Massa Valpiana, premio consegnato da Omar Bindi. Il comitato organizzatore ha infine premiato come "giocatore che si è distinto durante la manifestazione" Rocco Fiorini del Follonica Gavorrano.