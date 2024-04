Giovanili. La Pro Soccer Lab si tinge anche di rosa

A Grosseto sono aperte le iscrizioni alla sezione di calcio femminile della Pro Soccer Lab, con la società della presidente Mazzini pronta alla nuova avventura. La società neroverde apre le porte a tutte le bambine e ragazze della provincia di Grosseto, dai 7 ai 17 anni, per il nuovo settore femminile, che vedrà i propri allenamenti svolgersi a Grosseto. Sono aperte quindi le iscrizioni al settore femminile targato Pro Soccer Lab.

La società neroverde, infatti, dopo l’esperienza fatta qualche anno fa con il Chievo Verona women, ha deciso di tornare a puntare sul settore femminile aprendo già da adesso le iscrizioni per la scuola calcio femminile che comincerà il prossimo settembre.

"Siamo davvero felici di poter ripartire con il settore femminile – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della società calcistica – e mettere le basi per le future squadre di calcio femminile. Il calcio è uno sport universale, in cui uomini e donne devono poter esprimere le proprie potenzialità, divertendosi e facendo divertire. La decisione di mettere in piedi una nuova squadra femminile è scaturita dalle tante richieste che abbiamo ricevuto soprattutto in questi ultimi mesi, da tutta la provincia. Per questo siamo felici di lanciare questo nuovo progetto dando la possibilità a tutte le bambine e ragazze della provincia di Grosseto di giocare a calcio con noi".

Gli allenamenti, che partiranno il prossimo settembre, si svolgeranno a Grosseto sui campi della Csen, alla Cittadella dello studente. Il tesseramento alla squadra femminile, dunque, sarà aperto a tutte le bambine e le ragazze dai 7 ai 17 anni, per creare il gruppo di allenamento e le varie squadre che parteciperanno poi a tornei e campionati.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it oppure chiamare il numero 329.2948155.