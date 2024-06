Giovanissimi B 2010. Il Torneo Sgatti alla Settignanese. Ma l’Affrico si arrende solo ai rigori

La Settiganese si aggiudica il torneo Luigi Sgatti, organizzato dal Galluzzo, battendo nella finalissima l’Affrico ai calci di rigore. I tempi regolamentari erano finiti 0-0, nei supplementari 1-1 e poi i tiri dal dischetto con risultato finale di 5-4 per i rossoneri categoria Giovanissimi B anno 2010. La rete della Settignanese nei supplementari era stata segnata da Agostinelli, che ha ristabilito la parità pochi minuti dopo il vantaggio dell’Affrico. Grande cornice di pubblico e vittoria meritata della Settiganese allenata da Maurizio Romei.

Sempre i Giovanissimi B 2010 rossoneri avevano già fatto suo il torneo Ascanio Nesi, disputato a Tavarnuzze, battendo in finale la Rondinella Marzocco col risultato di 4-1. Una vittoria netta con doppietta di Perrino e reti di Brandani su punizione e Tassi nel recupero su azione di contropiede. La Rondinella ha marcato su rigore.

La forte squadra dei Diavoletti rossoneri è stata protagonista anche a Praga in un prestigioso torneo all’estero. Ha ottenuto un brillante terzo posto superati in semifinale solo ai calci di rigore da una formazione polacca e non avendo subito neppure una rete durante il torneo. I rossoneri escono a testa alta dimostrando la loro forza sempre sotto la regia di mister Romei. Un torneo internazionale che vedeva la presenza di 16 squadre di tutta Europa.

Settignanese, la rosa dei giocatori protagonisti nella categoria Giovanissimi B: Silverio, Madio, Mannini, Tassi, Carpanesi, Hassan, Milan, Passannanti, Perrino, Brandani, Schiacci, Verna, Agostinelli, D’Alessandro, Failli, De Santis, Falli, Guasti, Valaperti, Tarantoli, Magnelli. Allenatore Maurizio Romei.

F. Que.