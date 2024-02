Giovanissimi B Regionali. Alla Cattolica lo scontro diretto. E la Sestese aggancia il podio

Si è disputata la quarta giornata del campionato, suddiviso in due gruppi di merito fra le migliori della prima fase stagionale.

Nel girone A continua la marcia al vertice a pari punti fra Tau Altopascio e San Giuliano, ancora prime a punteggio pieno. Entrambe hanno vinto rispettivamente 7-0 sul campo dell’Armando Picchi Livorno e 1-0 contro la Pro Livorno Sorgenti. Alle loro spalle con 9 punti il Calci vincitore 1-0 sullo Sporting Cecina; Giovani Fucecchio che prevale 3-1 in casa della Bellaria Cappuccini; Pietrasanta che batte a valanga 5-0 il Don Bosco Fossone. Poker del Monte Serra, 4-1 contro il Ponte 2000; mentre il Follonica Gavorrano si è imposto 2-0 sul Capezzano Pianore.

Nel girone B è rimasta da sola in testa la Cattolica Virtus, che ha staccato l’Affrico. La Cattolica Virtus ha vinto 4-2 lo scontro diretto in casa dell’Affrico dimostrando di avere un organico giocatori molto forte, al termine di una partita bellissima e ben giocata da entrambe le squadre. Ne approfitta per inserirsi al secondo posto la Sestese, che supera con largo punteggio il Firenze Ovest. Al terzo posto l’Affrico è stato appaiato dal Prato che, grazie al 4-0 rifilato al Rinascita Doccia, ha infilato il terzo successo consecutivo. Due i pareggi di giornata, entrambi per 1-1, ovvero Aquila Montevarchi-Sancascianese e Settignanese-Scandicci. Tre punti infine per Sinalunghese e Zenith Prato, vittoriose rispettivamente 2-0 sulla Colligiana e 5-3 contro la Lastrigiana.

F. Que.