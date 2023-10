Giovanissimi Elite. Per il Coiano oggi c’è la Sestese. Poggio a Caiano contro Affrico

Fischio d’inizio in programma alle 11 di questa mattina sia per il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che per il Poggio a Caiano nel campionato Giovanissimi Elite. Le due portacolori pratesi sono chiamate a una duplice sfida di alto livello. Da un lato i biancazzurri ospiteranno al Rossi di viale Galilei la Sestese, sesta forza del massimo torneo di categoria, mentre i medicei sono attesi dalla trasferta sul terreno di gioco dell’Affrico, terza della classe. Se il Csl Prato Social Club parte leggermente con i favori del pronostico, dall’alto della quarta piazza in classifica a cinque lunghezze di distacco dalla capolista a punteggio pieno Sporting Cecina, il Poggio a Caiano invece è chiamato all’impresa. I medicei sono ottavi con due vittorie, un pareggio e due sconfitte e dovranno compiere un exploit per superare un Affrico che finora ha steccato una sola partita. I medicei sono in netta ripresa e nel ko 2-0 contro la capolista del passato weekend non hanno affatto sfigurato.